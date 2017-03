Bei einem Luftangriff auf eine Moschee westlich von Aleppo kamen gestern laut der von westlicher Propaganda immer gerne zitierten, selbsternannten „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ 42 Menschen – mehrheitlich Zivilisten – ums Leben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters ergänzte, haben die USA zum fraglichen Zeitpunkt einen Luftangriff in der Gegend ausgeführt, der bereits knapp eine Stunde zuvor gemeldet wurde.

Anstatt auf den tatsächlich ausgeführten US-Luftangriff hinzuweisen, von dem nur noch unklar war, ob er für das Bombardement der Moschee verantwortlich ist, legt die ZDF-Propaganda der Meldung im Teletext eine Spur zur russischen bzw. syrischen Regierung bei.

Gegen 20 Uhr veröffentlicht die SOHR den ersten Tweet zum Bombardement der Moschee. Eine halbe Stunde später ist von 42 Toten die Rede. Ein Twitter-Nutzer vor Ort, der zunächst Russland verantwortlich machen wollte, postet kurze Zeit später das Foto eines Raketenrestes, den man offenbar in den Trümmern fand und der auf eine westliche, mutmaßliche Hellfire-Rakete deutet.

Das US Central Command hatte den Angriff auf al-Kaida-Terroristen gestern bekannt gegeben und dabei die für die westlichen Meinstreammedien verräterische Erklärung verwendet, dass „Idlib in den vergangenen Jahren ein bedeutender sicherer Hafen für al-Kaida gewesen ist.“

Das ist entlarvend, weil die Kriegspropaganda von ARD und ZDF diese Tatsache nicht nur seit Jahren totschweigen, sondern in ihrer Desinformation das unter Kontrolle von al-Kaida-Terroristen stehende Idlib regelmäßig als „Rebellengebiet“ verharmlost.

Nach allem, was man also gestern Abend wissen konnte, deutet alles auf einen Luftangriff der US-Streitkräfte hin – auch wenn diese bisher einen direkten Angriff auf die Moschee bestreiten. Statt Fakten, verbreitet das ZDF aber einmal meher eine denunzierende Spur in Richtung Russland und der regulären syrischen Armee.

Es handelt sich hier nur um ein weiteres von ungezählten Beispielen, wie die US- und NATO-Propagandisten des ZDF die Öffentlichkeit immer wieder gezielt manipulieren. Fakten werden unterschlagen und stattdessen Gerüchte und Suggestionen verbreitet, wie es schon für die antisemitische Hetze der Nazis üblich war. Dass diese Gerüchte und Suggestionen sich immer wieder und quasi ausschließlich gegen die syrische Regierung oder Russland richten, ist ausreichender Beweis für deren Vorsatz.