Oliver Stone, Writers Guilt Award, 19.02.2017

Es wäre nachlässig von mir, Sie nicht daran zu erinnern, besonders die jüngeren Autoren, dass Sie kritisch sein können, mit Ihrer Regierung und Ihrer Gesellschaft. Sie müssen nicht angepasst sein! Es ist heute modisch, Republikaner und Trump anzugreifen und die Obamas und Clintons zu schonen. Aber denken Sie an die 13 Kriege, die wir in den letzten 30 Jahre begonnen haben und die 14 Billionen Dollar, die wir ausgegeben haben, und die Hunderttausende, die ihr Leben verloren haben. Nicht ein Führer war dafür verantwortlich, sondern ein System, Republikaner und Demokraten. Es ist ein System, das unter dem Deckmantel fortgeführt wird, dies seien gerechte Kriege, gerechtfertigt im Namen unserer Flagge.

Wir müssen die Opfer nicht durchgehen, aber wir wissen, wir haben in mehr als 100 Ländern eingegriffen. Es ist Krieg in verschiedener Form. Am Ende ist dies ein System, das zum Tod dieses Planeten und der Auslöschung von uns allen führt. Ich bekämpfte diese Menschen, die den Krieg verewigten, für die meiste Zeit meines Lebens. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern: Wenn Sie an das glauben, was Sie sagen, und Sie ihren Kurs durchhalten können, dann können Sie den Unterschied machen. Ich bitte Sie eindringlich, einen Weg zu finden, bei sich selbst zu bleiben, hören Sie auf Ihre Stille, nicht immer in einem Autorenraum. Versuchen Sie nicht herauszufinden, was das Publikum will, damit Sie erfolgreich sein können, sondern versuchen Sie die wahre innere Bedeutung Ihres Lebens hier auf der Erde zu erkennen und geben Sie niemals auf in Ihrem Herzen, mit dem Kampf für Frieden, Anstand und die Wahrheit zu sagen.