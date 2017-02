Wüssten die Deutschen, in welcher Gefahr sie heute schweben, weil ein größenwahnsinniger NATO-Befehlshaber einen Krieg auslösen könnte, an dessen Ende alles menschliche Leben in Europa ausgelöscht wäre, sie würden die Verbrecher im Kriegsministerium und ihre willigen Hetzer in ARD und ZDF zum Teufel jagen.

Auch wenn eine Mehrheit der Deutschen sich – der Macht einer immer frecher auftretenden, öffentlich-rechtlichen Kriegshetze widerstehend – gegen Militarismus und weitere Aufrüstung ausspricht, sind die Deutschen heute in weiten Teilen so ahnungslos darüber, wie schnell die Verbrecher in Berlin Europa in die Vernichtung treiben können, wie es ihre Großeltern in den 30er Jahren waren.

Rückblick:

Am 1. September 1939 eröffnete das im Danziger Hafen liegende deutsche Linienschiff „Schleswig-Holstein“ mit seinen schweren Geschützen das Feuer auf die polnische Westerplatte – ohne jede Kriegserklärung. Gleichzeitig ließ Hitler einen Angriff polnischer Soldaten auf den oberschlesischen Sender Gleiwitz vortäuschen. Deutsche Staatsbürger in polnischen Uniformen griffen die Radiostation an, um den NS-Propagandisten Stoff für ihre Ablenkungspropaganda zu liefern.

Hitler verkündete noch am selben Tag in einer Reichstagsrede seine Verteidigungslüge. Sie wurde über den Rundfunk in alle deutschen Haushalte getragen. Die Kernsätze lauteten: „Polen hat nun heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.“

Heute sind es nur noch rechtsradikale Außenseiter, die in Frage stellen, dass Hitler-Deutschland mit dem Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg entfesselte. Hitler hatte diesen Krieg von langer Hand geplant, seine Ziele aber vor der deutschen Öffentlichkeit verborgen, indem er zwischen 1933 und 1938 – zur allgemeinen Irreführung – eine geschickte Friedenspropaganda betrieben hatte.

Der deutsche Angriff auf Polen ist das vielleicht bekannteste Beispiel für ein sehr viel älteres Ablenkungsmanöver: Der eigentliche Angreifer macht sich zum Angegriffenen, die Kriegsschuld wird damit dem Kriegsgegner angelastet. (Wolfram Wette)



Nach 1945 haben die USA in aller Welt zahllose Kriege mit Lügen begonnen, wie wir sie von den nationalsozialistischen Mörderbanden kennen und heute haben wir erneut eine pazifistisch camouflierte Kriegspropaganda in Deutschland, die sich von der Propaganda der Nazis bestenfalls durch Äußerlichkeiten und wissenschaftlich verfeinerte Methoden abhebt.

Ob in der Ukraine oder im Baltikum: Nach dem vom Westen betriebenen, militanten Putsch in Kiew wurden in windeseile unter US- und NATO-Führerschaft neue Fronten mit verbalen und militärische Drohgebärden Richtung Russland errichtet. Begleitet und vorangetrieben mit Lügen und Propaganda in öffentlich-rechtlichen Anstalten, in denen es kein einziger der rückgratlosen Nazienkel wagen würde, die durch Kriege von Jugoslawien bis Libyen längst zur Verbrecherorganisation verkommene NATO infrage zustellen.

Zwei aktuelle Beispiele zeigen, mit welcher Dummheit, Geschichtsverachtung, vorsätzlicher Lüge und servilem Opportunismus wir es in der ARD zu tun haben. Wenn Demian von Osten vom WDR erklären will, wozu es die NATO gibt oder Ingo Zamperoni in den tagesthemen der Kriegsministerin ein unkritisches Forum zur Verbreitung kriegstreiberischer Feindbilder und Werbung für „pazifistischen“ Mord und Totschlag bietet, dann lässt sich erahnen, welchen Menschenschlag und welche gesellschaftlichen Mechanismen es braucht, um Verbrechen wie den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten und durchzuführen.

Beispiel1: Wozu gibt es die NATO?

Einen noch dümmlicheren Propagandabeitrag hätte die NATO wohl selbst nicht produzieren können. Das zweiminütige Machwerk, das Demian von Osten hier für die tagesschau zusammengeschustert hat, ist ein Werbefilm, wie ihn auch die Wehrmacht 1938 in ähnlicher Weise hätte herstellen lassen – mit den erzählerischen Methoden der „Sendung mit der Maus“.

Das Ziel von Ostens ist es, Russland als Feindbild und Bedrohung an die Wand zu malen und gleichzeitig die NATO als „Verteidigungsbündnis“ zu verbrämen. Zur Erinnerung: so haben schon die Nazis gearbeitet! Beide Propagandabotschaften stammen ganz offenkundig von der NATO selbst, für die der GEZ-finanzierte Pseudojournalist hier unverhohlene Werbung macht.

Feindbildung und Kriegshetze im Sinne der NATO:

Ein willfähriger ARD-Kriegshetzer auf den Spuren der Nazis: Demian von Osten zeichnet Russland als Bedrohung und verbreitet mit Fantasiezahlen den Eindruck, die „bedrohte“ NATO würde einer aggressiven russischen Übermacht gegenüberstehen, die nur darauf wartet, ins Baltikum und Polen einzumarschieren, um diese friedliebenden Völker zu knechten und sich ihrer sagenumworbenen Ressourcen zu bemächtigen.

Nun, Letzteres war ein zynischer Scherz. Der öffentlich-rechtliche Schwachkopf und gefährliche Kriegshetzer von Osten hätte natürlich nicht die geringste Begründung, warum Russland abgewrackte Länder wie die Balten „überfallen“ sollte, auch da geht es ihm wie seinen Nazi-Vorbildern. Bekanntlich hatte Russlands Präsident höchstpersönlich diese aus der NATO gestreuten Behauptungen, die nur der Feindbildung und zur Rechtfertigung der eigenen militärischen Aggressionen dienen, als „Nonsense“ bezeichnet.

Das Verschweigen der NATO-Kriege:

Die zweite zentrale Propagandamethode von Ostens besteht darin, die Kriege der NATO als Organisation, wie auch die völkerrechtswidrigen Kriege einzelner NATO-Staaten komplett totzuschweigen. Kein Wort zum Krieg gegen Jugoslawien, die Bombardierung Libyens oder ein einziges der anderen Verbrechen, die NATO-Staaten in den vergangenen Jahren begangen haben.

Dass der „Bündnisfall“ einmalig nach dem 11.September 2001 ausgerufen wurde und zu einem „umstrittenen Krieg“ in Afghanistan führte, bei dem „viele Menschen starben“, das darf in der ARD-Propaganda immerhin eingestanden werden. Zu den ungezählten Verbrechen der USA – des Landes, das die NATO gegründet hat und bis heute militärisch kontrolliert – kein einziges Wort! Die Zuschauer könnten ja ansonsten bemerken, dass nicht Russland eine Bedrohung darstellt, sondern die NATO, deren Verbrechen zu beschreiben, längst dicke Bücher erfordert.

Fazit: Der GEZ-schmarotzende von Osten ist ein moralisch nicht minder vorkommender Abschaum wie seine Nazi-Großväter, die den letzten faschistischen Überfall auf Russland vorbereiteten, Millionen Menschen massakrierten, versklavten oder vertrieben und Europa ins Unglück stürzten. Tatsächlich ist von Osten objektiv betrachtet moralisch sogar noch verkommener als Goebbels und seine Kumpane, denn er weiß die Wahrheit und könnte sie öffentlich sagen, ohne Morgen in einem Zuchthaus oder unter der Guillotine aufzuwachen.

Beispiel2: Kriegspropaganda in den tagesthemen

Auch in den tagesthemen der ARD wird seit dem gewaltsamen Putsch von USA und EU in der Ukraine mehr oder weniger offene Kriegshetze gegen Russland verbreitet und ganz schamlos militärischer Aufrüstung das Wort geredet. Für die Verantwortlichen und ihre Methoden gilt das Gleiche, was wir für von Osten dargelegt haben: Sie betreiben gezielte Feindbildung, unterdrücken jegliche Informationen über die verbrecherische Natur der NATO und sind moralisch noch unter ihren „nationalsozialistischen“ Großeltern einzuordnen, denn sie haben heute – anders als vor 80 Jahren – jede Möglichkeit, sich und die Öffentlichkeit wahrhaftig zu informieren und sich der neuen Kriegstreiberei ohne Angst um Leib und Leben zu widersetzen.

Gestern ging es in den tagesthemen einmal mehr darum, die deutsche Öffentlichkeit für noch höhere Militärausgaben zu begeistern. Moderator Zamperoni kommt erwartungsgemäß erst gar nicht auf die Idee, die Notwendigkeit der NATO, ihre Verbrechen in der Vergangenheit oder die neuen NATO-kritischen Töne aus den USA journalistisch zu hinterfragen, sondern verbreitet schon in der ersten „Frage“ an Kriegsministerin von der Leyen die Behauptung, es sei eine Bedrohung für Deutschland, wenn der neue US-Verteidigungsminister ankündigt, das eigene „Engagement“ zurückzufahren, sollten Länder wie Deutschland nicht mehr Geld für Rüstung ausgeben.

Die nackten Zahlen (hier von 2014), die die Kriegshetzer der ARD natürlich nicht veröffentlichen, zeigen die Realität. Man muss die Militärausgaben der NATO-Staaten nur aufaddieren, um etwa auf ein Verhältnis von 10:1 gegen den „Feind“ Russland zu kommen, das auch noch im Jahr 2016 vorhanden war.

Statt also die Öffentlichkeit wahrhaftig zu informieren, die Existenz und Kriegstreiberei der NATO, sowie ihre Rolle bei der Zerstörung vorwiegend islamischer Staaten und der daraus resultierenden Flüchtlingswelle zu hinterfragen und Interviews mit unabhängigen Experten oder gar Friedensforschern zu liefern, präsentiert der GEZ-finanzierte Staatssender die Kriegsministerin in einem servilen Talk mit Atlantikbrücken-Zamperoni, der mit „Journalismus“ so viel zu tun hat wie die Wochenschau der Nazis. Dieses „Interview“ hatte – wie der Beitrag zuvor und der anschließende Kommentar – nur den einen Sinn, die Öffentlichkeit propagandistisch für weitere Militärausgaben sturmreif zu schießen.

Ingo Zamperoni: „Ihr amerikanischer Kollege Mattis setzt den Europäern knallhart die Pistole auf die Brust. Er sagt, entweder ihr zahlt mehr oder wie fahren unser Engagement zurück. Was halten Sie von solchen Drohgebärden?“

Ingo Zamperoni: „Sind Sie der Trump-Regierung dann sogar dankbar, dass da jetzt Rückenwind kommt, dass mehr Geld in ihre Kasse kommen soll?“

Ingo Zamperoni: „Aber da fragt sich ja, wer ist Koch und wer Kellner, denn der Präsident ist immer noch Trump und der ist ziemlich unberechenbar, wie wir in den ersten Wochengesehen haben. Sie haben da volles Vertrauen dahinter, dass die Amerikaner der NATO so stehen wie bisher?“

Ingo Zamperoni: „Jetzt wollen die Amerikaner aber bis Ende des Jahres einen Plan sehen, wie die Europäer ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen. Vereinbart sind in der NATO ja 2% der Wirtschaftsleistung. Deutschland kommt derzeit auf knapp 1,2. Wie wollen Sie das erreichen und werden Sie auch wirklich 2% erreichen?“

Mit keinem Wort hinterfragt Zamperoni die Sinnhaftigkeit der Militärausgaben. Kein Wort zum totalen Scheitern der Milliardenausgaben für den NATO-Krieg in Afghanistan. Das 2%-Ziel wird als gottgegeben dargestellt. Zamperoni agiert als Pressesprecher der NATO, der bei der deutschen Kriegsministerin Erklärungen dafür einfordert, wie Deutschland zukünftig „seinen Verpflichtungen“ nachkommen will. Wer das für Journalismus hält, hat es auch nicht anders verdient, als so zu enden wie die Generation der Großeltern.

Getoppt wird diese unverhohlene Kriegstreiberei der humanistisch-lackierten neuen Nazis mit dem Kommentar eines geistig so beschränkten wie global großmannssüchtigen Christian Thiels, der die Einschüchterung andere Länder und ihre Bedrohung mit Mord und Totschlag zum legitimen und effektiven Mittel der Politik erklärt.

Christian Thiels: „…Die Modernisierung der Bundeswehr: jahrzehntelang verschlafen! Das muss sich nun ändern! Nicht nur, weil die USA ansonsten ihr Engagement im Bündnis deutlich reduzieren könnten, sondern vor allem, weil Europa unabhängiger vom mächtigen Verbündeten werden muss. Wer moderne und flexible Streitkräfte hat, kann auch mehr diplomatisches Gewicht in die sicherheitspolitisiche Waagschale werfen….“

So klingt die Kriegshetze von 2017! Was wäre eigentlich, wenn sich ein Mob mit Knüppeln und Brandsätzen vor seinem Haus versammeln würde, um diesem kriegerischen Stück Scheiße, das unfähig ist, auch nur die geringsten Lehren aus der mörderischen deutschen Geschichte zu ziehen, Nachhilfe in Sachen gewaltfreier Konfliktlösung zu erteilen? Es gilt vermutlich: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr und Soziopathen wie Thiels, die eine Schande für unser Land sind, weil sie nicht aus 60 Millionen Toten lernen, würden auch dann nicht lernen, wenn man ihnen persönlich ihre eigenen militärischen Methoden angedeihen lassen würde.

Zur Erinnerung: Der gleiche verlogene und verbrecherische ARD-Abschaum, der hier vollkommen schamlos militärischer Aufrüstung und Einschüchterung anderer Länder wieder das Wort redet, empört sich täglich über Gewaltandrohungen im Netz.