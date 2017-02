Monatelang haben Lügenpresse – an vorderster Front ARD und ZDF – und deutsche Politiker gezielte Hetze und Dämo­ni­sierung Russlands mit der Behauptung betrieben, der Kreml wolle wahlweise Merkel, Deutschland oder die EU mit Propaganda destabilisieren. Jetzt muss man kleinlaut eingestehen, für diese Lügen trotz einjähriger Suche mit geheimdienstlichen Mitteln keinerlei Beweise gefunden zu haben.

Es war Merkel höchstpersönlich, die nach dem von den deutschen Medien zu einem angeblichen Beweis für „russische Propaganda“ hochstilisierten „Fall Lisa“ eine Untersuchung in Auftrag gegeben hatte. Deren Ergebnis ist offenbar so dünn, dass man sich jetzt schämt, den Bericht zu veröffentlichen. Vermutlich würde dann nämlich bekannt, dass man russische Journalisten und alternative Medien widerrechtlich mit Stasi-Methoden überwacht und ausspioniert hat.

Mehrfach wurde unter anderem RT in den Lügenmedien von ARD über Correctiv bis ZDF unterstellt, den Fall Lisa aufgebauscht zu haben. Problemlos kann man sich bis heute im Internet vom Gegenteil überzeugen. ARD und ZDF haben mit inhaltlich substanzlosen aber hetzerischen Machwerken wie „Spiel im Schatten“ genau jene Form der Propaganda betrieben, die man Russland unterstellen wollte. Jetzt stellt sich heraus:

Deutsche Geheimdienste haben keine eindeutigen Beweise für eine russische Desinformations-Kampagne gegen die Bundesregierung gefunden, geben aber dennoch keine Entwarnung. Das ist nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR das Ergebnis einer fast einjährigen Ermittlung durch den Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Ursprüngliche Überlegungen, die als geheime Verschlusssache eingestufte Untersuchung zumindest teilweise zu veröffentlichen, wurden fallen gelassen. (SZ)



Die nur noch als psychopathisch zu klassifizierende Doppelmoral und Verlogenheit hinter dieser Kampagne wird besonders deutlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, was Merkels Mann an der Spitze des BfV Hans Georg Maaßen in der „exklusiven“ Schmieren-Dokumentation der ARD von sich gab:

Maaßen: „Das was wir als psychologische Operationen ansehen ist, dass versucht wird, über Einflussnahmeoperationen mit Blick auf Meinungs­träger, mit Blick eben auf die Medien, in einem anderen Staat ein anderes Meinungsklima zu erstellen. Sei es, dass Menschen verunsichert werden, sei es, dass Extremisten unterstützt werden oder sei es, dass die eigene Position einfach stärker zur Geltung kommt.“

Unschwer kann man Maaßens Definition auf das anwenden, was der Westen, darunter Merkels Außenamt, Konrad-Adenauer-Stiftung und andere politische Organisationen, in der Ukraine veranstaltet haben – inklusive der Unterstützung von militanten Extremisten, die den lange geplanten Putsch letztlich mit Gewalt umsetzten, nachdem dieser auf friedlichem Wege mangels ausreichender Unterstützung in der ukrainischen Bevölkerung nicht möglich war.

Merkels Regierung hatte nichts anderes als die Angst eines Diebes, selbst bestohlen zu werden und musste sich mit geheimdienstlichen „Maaßnahmen“ vergewissern, dass der böse Russe nicht so verbrecherisch und verkommen ist wie der Westen.

Man darf bezweifeln, dass ARD und ZDF dieses vernichtende Ergebnis einjähriger Nachforschungen in ihren Propagandasendungen tagesschau, tagesthemen, heute oder heute-journal publik machen. Falls doch, dann ist das – genauso wie die gezielte Lancierung gestern in der Süddeutschen – ein Ergebnis der veränderten Weltlage, in der das größenwahnsinnige Berlin nach dem Brexit auch die Rückendeckung Washingtons verloren hat und in wenigen Wochen zuschauen muss, wie der engste europäische Partner Frankreich an den ebenfalls durchaus „russlandfreundlichen“ Front National fällt – vom absehbaren Wahlsieg Wilders‘ in den Niederlanden ganz zu schweigen.

Merkel nun plötzlich ganz allein zuhaus, mag es dann vielleicht doch nicht mit dem „bösen“ Russen aufnehmen…