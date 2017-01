Der Ukraine-Konflikt war nach Libyen und Syrien einer der gewichtigsten Mühlsteine, den sich die deutsche Lügenpresse in den letzten 5 Jahren um den Hals hängte. Während man im Nahen Osten und nördlichen Afrika militanten Sturz und Stellvertreterkrieg gegen unbotmäßige Regierungen betreibt, hat man in Osteuropa einen demokratisch gewählten Präsidenten gewaltsam aus dem Land gejagt und einen Krieg gegen den Ostteil des Landes begonnen, der diesen Putsch nicht hinnehmen will.

ARD, DLF und ZDF waren und sind in allen Fällen – wie der Rest der trans­atlan­tischen Propaganda – auf Seiten des Unrechts, der Gewalt, des Terrorismus und der Feinde der Demokratie. Es sind nicht nur „Lügenmedien“, es sind mediale Verbrecher, die tausende Tote, eskalierenden Terrorismus, Flüchtlingsströme, verheerte Staaten und eine Destabilisierung verursacht haben, die sich längst bis ins Herz Europas und nach Deutschland ausweitet.

Der eingefrorene Konflikt in der Ukraine hätte – ganz abgesehen davon, dass der Westen ihn herbeigeführt und begonnen hat – längst beigelegt werden können, wenn das vom Westen installierte und finanziell notdürftig über Wasser gehaltene Marionettenregime den Forderungen des Donbass nach größerer Autonomie – nicht nach Abspaltung! – nachgegeben hätte. Dass Kiew gar kein Interesse hat, den Konflikt friedlich beizulegen, deutet auf die mächtigen Interessen derer, die diese Regierung kontrollieren und die – wenn sie Moskau schon nicht unter Kontrolle bekommen – nach eigenem Bekunden einen Keil zwischen Westeuropa und Russland einschlagen wollen, um ein wirtschaftlich allzu potentes Europa von Lissabon bis Wladiwostok zu verhindern, das die globale Dominanz der USA und ihre Hegemonie über Europa beenden würde.

Die deutsche Öffentlichkeit wird – wie der Rest des Westens, der sich in den Mainstreammedien „informiert“ – mit primitivsten Feindbildern aus der Mottenkiste, absurdesten Verdrehungen der Realität, Falschmeldungen und Propaganda unwissend und unmündig gehalten. Wenn das ZDF gestern wieder einmal aus der Ukraine berichtet, dann wird es niemanden wundern, dass der abgelieferte „Bericht“ auch vom ukrainischen „Informationsministerium“ oder der CIA hätte zusammengepfuscht werden können. Aber wozu sollten die sich die Mühe machen, so lange sie GEZ-finanzierte Hilfsarbeiter wie Eva Schiller haben.

Anlass des Beitrags war ein Besuch des österreichischen Außenministers Kurz in der Ukraine. Schiller reiste embedded, was grundsätzlich nichts Schlimmes sein muss, wenn echte Journalisten unterwegs sind und sich nicht für Propaganda durch eine Konfliktpartei vereinnahmen lassen. Im Falle von ARD und ZDF gibt es aber bekanntlich keinen einzigen Journalisten, der in den vergangenen drei Jahren auch nur ansatzweise objektiv aus der Ukraine berichtet hätte und Schiller erweist sich denn auch erwartungsgemäß als willfähriges Propagandaflittchen, wie man sie aus den öffentlich-rechtlichen Anstalten kennt.

Schon die Einleitung der unsäglichen Marietta Slomka ist Regierungspropaganda der dümmlichsten und alltäglichen Sorte:

Selbst Bundesaußenminister Steinmeier war zuletzt anzumerken, wie frustriert er über den Verlauf des Konflikts ist.

Marietta Slomka

In Wahrheit ist Deutschland mitsamt der EU und den USA ohne jeden Zweifel ein Hauptverantwortlicher des Konflikts und die Bundesregierung könnte Kiew umgehend dazu zwingen, mit den Menschen im Osten eine politische Einigung herbeizuführen. Dazu bräuchte es nicht einmal Sanktionen, schon die Drohung mit solchen – sollte Poroschenko seinen Krieg nicht beenden – würde die bankrotte Regierung zum Handeln zwingen.

Diese durch und durch verlogene Vorgaukelei deutscher „Hilflosigkeit“, wo die Bundesregierung den Putsch in Kiew und Krieg im Donbass genauso mitbetrieben hat, wie den Stellvertreterkrieg in Syrien zum Sturze Assads, durchzieht die westliche Propaganda als wiederkehrendes Motiv. Auch wenn diese verbrecherische „Politik“ aus Washington diktiert wird, ist es absurd anzunehmen, sie wäre „alternativlos. Die deutsche Öffentlichkeit soll diesbezüglich so weit es geht für dumm und Drahtzieher wie Steinmeier als präsidiabel verkauft werden.

ZDF 03.01.2017 heute-journal

Eva Schiller: „Es dauert Stunden, bis die Menschen vom Separatistengebiet in die Ukraine gelangen…. Mit dem OSZE-Vorsitz hat der junge Außenminister die unlösbare Aufgabe übernommen, den Ukrainekonflikt zu lösen. Also tut er das, was er am besten kann, möglichst öffentlichkeitswirksam aussprechen, wovor viele sich scheuen:“

Sebastian Kurz: „Es wird Friede auf unserem Kontinent nur mit und nicht gegen Russland geben können und insofern brauchts auch in diesem Konflikt ein Miteinander. Auch wenn es schwierig ist. Man muss immer wieder neue Anläufe nehmen und auch auf Russland zugehen, denn alles andere wird nicht zu einer friedlichen Lösung führen können.“



Eva Schiller: „Offiziell ist der Krieg in der Ukraine kein Krieg mehr, aber die Realität spricht eine andere Sprache. Der Waffenstillstand zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee hält nicht. Erst im November hat in dieser Ferienanlage auf ukrainischer Seite eine Granate eingeschlagen. Auf die Russen zugehen, ist so ziemlich das Letzte, was die Ukrainer wollen.“

Pawlo Klimkin: „Wenn sich die Russen endlich an das Minsker Abkommen halten würden, könnte man über die Lockerung der Sanktionen sprechen. Aber doch nicht so. Wir müssen mehr Druck auf die Russen ausüben, nicht weniger.“



Lassen wir mal dahingestellt, was Schiller mit ihrer überflüssigen und deplatzierten Meinung, dass viele sich nicht trauen würden auszusprechen, dass es Frieden in Europa nur mit Russland geben könne, zum Ausdruck bringen möchte. Vermutlich will sie auch hier suggerieren, dass Russland der Aggressor sei, wo doch vollkommen klar ist, dass Kiew Panzer gegen die eigene Bevölkerung geschickt hat und sich sämtliche Lügenmärchen westlicher Medien über eine „Invasion“ Russlands als Propaganda entlarvt wurden.

Genau da sind wird dann auch beim Kern der Manipulation. Der gesamte einseitige und verlogene Beitrag hat nur das eine Ziel, Russland als Kriegspartei darzustellen, die in die Ukraine eingefallen wäre, um dort friedfertige Bürger mit Bomben, Granaten und Minen zu traktieren. Die Wahrheit ist jedoch das exakte Gegenteil. Nicht nur dass es die vom Westen an die Macht geputschte Junta ist, die den Krieg losgetreten hat, dieser Krieg wird auch mit massiver Beteiligung der USA und der EU geführt, die nicht nur Ausbilder, Söldner und Kriegsmaterial ins Land pumpen, sondern die Aufrüstung und Kriegsführung mit Krediten, sowie mit politischer und propagandistischer Rückendeckung überhaupt erst möglich machen.

Diese Kriegsbeteiligung wird von Lügnern und Verbrechern wie Schiller sowohl in der Ukraine, als auch in Syrien quasi komplett ausgeblendet. Wir haben das in der Vergangenheit in mittlerweile Hunderten Beispielen dokumentiert und wer sich von ARD und ZDF noch immer für dumm verkaufen lässt wie Oma und Opa von Joseph Goebbels, dem ist heutzutage mit Fakten nicht zu helfen.