Auch dies ist ein Parade­beispiel, wie die Staatsender Rüstungs­propaganda verbreiten und den Willen der Bevölkerung grundsätzlich als zweitrangig ansehen. Als gestern in den sogenannten „heute“-Nachrichten die aktuellen Umfragewerte präsentiert werden, stellt ZDF-Propagandist Fornoff die Mehrheit hinten an, die das NATO-2%-Ziel ablehnt und verweist stattdessen zunächt einmal auf die ihm und seiner Redaktion viel genehmeren Rüstungs-Befürworter.

„Immerhin 45% sind für deutlich höhere Verteidigungsausgaben“, freut sich ZDF-Kriegshetzer Fornoff und rückt die ablehnende Mehrheit auf diese Weise gezielt in den Hintergrund.

Schon die Behauptung, die USA seien eine „Schutzmacht“, ist eine propagan­dis­tische Lüge, die der Öffentlichkeit quasi täglich über die Staatsender eingetrichtert wird. In Wahrheit bedroht niemand Europa, sondern es sind europäische Staaten, die in der Vergangenheit und bis heute Krieg und Terror in die Welt tragen. Dass der Lügner und Kriegspropagandist Fornoff dann die Zustimmung zur Rüstung in den Vordergrund stellt, und damit die Ablehnung durch eine Mehrheit der Bevölkerung in den Hintergrund rückt, ist selbstverständlich kein Zufall, sondern Methode.

Auch in der folgenden Aufschlüsselung nach Parteien wird gezielt nach Zustimmung aufgeschlüsselt und nicht etwa nach Ablehnung! Eigentlich wäre es eine Nachricht für sich, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Aufrüstung – trotz wochenlanger Propaganda für Aufrüstung – ablehnt. Aber diese Tatsache wird nicht nur als Beiläufigkeit in einer Kurzmeldung versteckt, als handele es sich um einen Sack Reis in China, sie wird auch noch so hingebogen, dass die Ablehnung als zweitrangig bewertet wird. Fassadendemokratie und Staatssender in Reinform.