So unverblümt wie in der Überschrift dargestellt, traut sich NDR-Propagandist Georg Schwarte selbstverständlich nicht, Trump als Nazi zu bezeichnen. Ein professioneller Schmierfink wie Schwarte, der in jeder Hinsicht mehr mit Joseph Goebbels und Konsorten gemein hat, als der US-Präsident mit Adolf Hitler und deutschen SS-Schergen, geht subtiler vor, wenn er politisch genehme, öffentlich-rechtliche Hetze verbreiten will. Seine Methode ist medienkompetenten Zuhörern jedoch geläufig:

Quelle: WDR „Cosmopolitikum“

Da muss man nicht viel erklären, außer vielleicht, dass die ARD-Nazis hier einen neuen Tiefpunkt ihrer Verkommenheit ausgelotet haben, dass auch unter Bush und Obama im Falle illegaler Migration Kinder von Eltern getrennt und in Käfige gesperrt wurden (US-Demokraten hatten Fotos von 2014 Donald Trump angehängt) und dass Trump schon eine Woche bevor Schwarte diesen widerlich verlogenen und selbstgerechten Hetzbeitrag (Zitat: „Natürlich darf man das nicht vergleichen, aber…“) zusammen­gegoebbelt hat, eine Executive Order unterschrieb, wonach Eltern und Kinder nicht getrennt werden dürfen.