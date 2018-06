Nach den ersten, offenkundig substanzlosen und darüber­hinaus vollkommen unsinnigen Verleumdungen aus Großbritannien gegen Russland nach dem mutmaßlichen Mordanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury hatten die deutschen Staatssender ARD und ZDF tagelang prominent in ihren abendlichen „Nachrichten“ faktenfreie Volks­verhetzung verbreitet, die ganz im Fahrwasser der Bundesregierung behauptete, nur der russische Staat, der das Gift „Nowitschok“ vor Jahrzehnten entwickelte, könne für den Anschlag verantwortlich sein.

Als die Bundesregierung am vergangenen Donnerstag einräumen musste, bis heute über keinerlei Beweise im Fall Skripal zu verfügen, wird diese Information in den gleichen „Nachrichten“-Shows, die die deutsche Öffentlichkeit zuvor wochenlang mit Verleumdungen gegen Russland aufgehetzt hatten, konsequent totgeschwiegen. Der ARD sind diese Fakten gerade mal eine knappe Meldung auf tagesschau.de wert. Der Propagandasender in Mainz berichtete über das Eingeständnis der Regierung weder in den „Nachrichten“ noch auf seinen Webseiten.

Gutachten des Bundestages wird unterdrückt

Auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestages (pdf) vom 29.05.2018, das Russland im Fall Skripal ein völkerrechtlich einwandfreies Verhalten bescheinigt:

Auch im weiteren Verlauf der Untersuchungen des Falles „Skripal“ ist nach derzeitigem Stand ein offenkundiger Verstoß Russlands gegen Kooperationsverpflichtungen aus dem CWÜ nicht zu erkennen.

wird von ARD und ZDF systematisch und aus bekannten Gründen totgeschwiegen. Bemerkenswerterweise wird ausgerechnet in diesem Gutachten die Frage nach dem „cui bono“ als „vorrangig“ angesehen, wenn es darum geht, eine Täterschaft mittels Indizien zu „beweisen“, die mit herkömmlichen Methoden nicht zu beweisen ist. Wem aber der Fall Skripal „nützt“ und wer diesen Fall bis heute für Propaganda und Hetze benützt, darüber kann es kaum unterschiedliche Meinungen geben, da muss man nur ARD und ZDF einschalten…