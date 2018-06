Den Möchtegern-Eliten genau aufs Maul zu schauen, ist zum Verständnis des Herrschaftssystems unerlässlich. Dass diese nicht nur wenn sie „unter sich“ sind Klartext reden, wie Rainer Mausfeld es so aufschlussreich zusammengetragen und dargelegt hat, sondern auch – wenn sie sich der eigenen Filterblase nicht bewusst sind – oft genug vor laufender Kamera ihr wahres Denken zum Besten geben, kann man an diesem aktuellen Beispiel aus der heutigen „kulturzeit“ sehen:

Na sowas! War doch nicht alles schlecht bei den Nazis? Das gleiche ZDF, das Eva Herman in verleumderischer Weise wegen ihrer Ansichten zu Mutter­schaft, Kindern und Familie in die Nähe der Nazis rückte und in einer wider­wärtigen Inszenierung von Johannes B. Kerner aus einer Talkshow (sic!) schmeißen ließ, sagt hier ganz unverblümt, dass eben jene Talkshows der „Sozialhygiene“ dienen – welche wiederum von den Nazis parallel zur Rassenhygiene als Mittel der Propaganda eingesetzt wurde. Das muss man sich jetzt mal gaaaanz langsam verinnerlichen … und dann blos nicht mehr vergessen: ARD und ZDF benutzen Nazimethoden, um die Herde bei­ein­an­der zu halten und eine von diesen Mehoden ist die Diffamierung als Nazi.

Peter Frey findet den Massenmord an Juden selbstverständlich ganz furchtbar, na klar! Besonders, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Aber deutsche Waffen an ukranische Faschisten zum Abschlachten von Russen zu liefern, das findet der Goebbelsschüler vom Lerchenberg auch nach dem deutschen Massenmord an 27 Millionen Russen noch immer eine ganz tolle Idee.