Die Kriegspropaganda des ZDF über den Konflikt im Jemen, der laut UN die größte humanitäre Katastrophe der Welt verursacht hat, erreichte am Samstag Abend einen neuen „Höhepunkt“, als Barbara Hahlweg und Uli Gack innerhalb von nicht einmal 2 Minuten 6 Mal eine Beteiligung des Iran an diesem Krieg herbeilogen – und die Wahrheit, dass Saudi-Arabien bei diesem Massaker von den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland aktiv unterstützt wird, erneut komplett totschwiegen.

ZDF 10.03.2018 heute 19 Uhr

Die von Uli Gack und seinen saudi-arabischen Kriegsverbrecherfreunden präsentierten Minen, die als „Beweise“ dienen sollen, sind schon auf den ersten Blick älteren Datums und wurden nach allem was bekannt ist, lange vor Ausbruch des Krieges vom Jemen angeschafft. Bis heute gibt es nicht den geringsten Beweis, dass der Iran Waffen in den Konflikt geliefert hat – was der Iran auch mehrfach nachdrücklich dementiert hat. Von einer aktiven Kriegsbeteiligung, wie von ARD und ZDF perfide und seit Jahren gezielt suggeriert, kann keine Rede sein.

Eine parteiübergreifende Initiative von Republikanern und Demokraten, die darauf abzielt, Saudi-Arabien die militärische Unterstützung der USA zu entziehen, wird von den GEZ-Verbrechern genauso totgeschwiegen, wie die Beihilfe der Bundesregierung bei diesem Massaker.