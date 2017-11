Seit Monaten verbreiten ARD und ZDF systematisch Des­in­for­mation und Agitation mit einem bewusst verfälschten Zitat des AfD-Politikers Björn Höcke. Der hatte in einer Rede das Holocaust-Mahnmal in Berlin infrage gestellt. ARD und ZDF suggerierten anschließend in ungezählten Berichten, Kommentaren und sonstigen Beiträgen, Höcke habe das Mahnmal als Schande für Deutschland bezeichnet und nicht den Holocaust.

Heute Morgen, im Zusammenhang mit einer höchst fragwürdigen „Kunstaktion“, verbreitete die ARD auf ihrer Webseite die offene Lüge, Höcke habe das Stelen-Denkmal als eine „Schande“ bezeichnet. In Wahrheit aber hatte der Thüringer AFD-Landesvorsitzende schon unmittelbar nach Beginn der Medienkampagne im Januar die Verleumdungen zurückgewiesen.

Selbst der nachträglich geänderte Text der ARD gibt Höckes-Zitat falsch wieder. In einem von jeglicher journalistischen Distanz befreiten Beitrag, der sich eine höchst fragwürdige „Kunstaktion“ gegen den AFD-Politiker hämisch zu eigen macht, heißt es nun:

Er sprach damals von einem „Denkmal in Schande im Herzen der Hauptstadt“.

Das ist nicht nur hanebüchenes Deutsch, sondern zeigt auch, dass die unterbelichteten Agitatoren der ARD nicht einmal in der Lage sind, nach Leserbeschwerden ein simples Zitat zu recherchieren und korrekt wiederzugeben.

In Wahrheit hatte Höcke das Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet und damit eine Meinung postuliert, die er möglicherweise von Rudolph Augstein übernommen hat. Die ARD verdreht aber nicht nur Höckes Worte und Gedanken dahinter, sondern weigert sich seit Monaten, in diesem Zusammenhang auf dessen Richtigstellung hinzuweisen, in der er der dpa die Schuld an der Falschverbreitung gegeben hatte und ausdrücklich klarstellte, dass er niemals das Gedenken an den Holocaust infrage gestellt hat.

Dass die Möchtegernkünstler und politisch offenbar von ARD und ZDF verblödeten „Aktivisten“ vom „Zentrum für politische Dummheit“ die Wahrheit kennen, kann man annehmen. Sie beschäftigen sich seit Monaten derart obsessiv mit Björn Höcke, dass kaum anzunehmen ist, dass diese simplen Fakten an ihnen vorbeigegangen sind. Falls doch, macht es den Angriff auf die Privatsphäre eines politisch Andersdenkenden nicht besser.

Hier gehts zur kompletten Rede Höckes im Thüringer Landtag.

Nachtrag:

Mittlerweile hat die ARD den Beitrag ein weiteres Mal ohne jeden Hinweis umgeschrieben und hat somit nach rund 10 Stunden endlich das Zitat korrekt wiedergegeben. Selbstverständlich ohne jegliche Richtigstellung dahingehend, was Höcke gemeint hat.