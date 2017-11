Propaganda im Ausland? Wenn zwei das Gleiche tun …

Die USA betreiben Propaganda im Ausland seit bald fünf Jahrzehnten. Aber wenn Russland das nun auch tut? Das geht gar nicht. Die westliche Russophobie – mittlerweile hysterisch geworden – nimmt ihren Lauf.



… Wenn die USA in anderen Ländern Propaganda machen, ist alles okay – und dies über Jahrzehnte. Wenn die USA ausländische Propaganda-Sender – aufgrund eines Gesetzes aus dem Jahr 1938, damals gegen Nazi-Deutschland gerichtet – neuerdings als «Agenten» behandeln, ist es, für die meisten, auch noch ok. Wenn aber Russland selber darauf reagiert und die gleiche Massnahme gegenüber den US-Medien in Russland einleitet, dann ist es klar: Sowas geht gar nicht! Und plötzlich berichten auch die deutschen und die Schweizer Medien ausführlich darüber …

