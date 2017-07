Liebe Freunde, darf man es noch offen aussprechen? Auch die Vernichtung Mosuls war Terror. Über 20.000 Zivilisten wurden vom Westen und seinen Verbündeten allein in Mosul getötet. Aber nur 2.000 Terroristen. Für jeden Terroristen 10 Zivilisten. 10:1. Das ist SCHANDE NUMMER 1. SCHANDE NUMMER 2 ist, dass auch in Mosul die Mehrzahl der Terroristen fliehen konnte. Fast zwei Drittel der ursprünglich 5.000 IS-Kämpfer Mosuls sind den strategischen Stümpern der US-geführten 68-Mächte-Koalition entkommen. Sie morden jetzt anderswo. Zusammen mit rund 7.000 Terroristen, die aus den anderen zerstörten sunnitischen Städten des Irak entkamen. Von ursprünglich ingesamt 15.000 IS-Terroristen im Irak entkamen 10.000.

Der „Islamische Staat“ ist im Irak als „Staat“ gescheitert. Doch als Terrororganisation lebt er weiter. Weltweit. Die erbärmlichen Messerattentate von vorgestern gegen zwei deutsche Frauen in Ägypten sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Immer wieder. Der gesamte bisherige „Antiterror-Krieg“ des Westens ist ein schlimmer Flop, der den Terrorismus weiter anheizen wird.

SCHANDE NUMMER 3 ist, dass es, anders als bei der Bombardierung Aleppos durch die Russen, wegen der Bombardierung Mosuls im Westen nie einen Aufschrei der Entrüstung gab. Obwohl in Mosul erheblich mehr Menschen starben als in Ost-Aleppo. Doch wen wundert das in einer Zivilisation, in der der „Kampf für westliche Werte“ in Wahrheit eine Umschreibung für die gnadenlose Durchsetzung westlicher Interessen ist? Die Jahrtausende alte Weltkultur-Stadt Mosul starb in den Trümmern unserer großen leeren Worte.

Man sollte die gesamte deutsche Bundesregierung, Merkel, Gabriel und Co., für einen Tag nach West-Mosul schicken. Damit sie einmal mit eigenen Augen das menschliche Leid sehen, das sie zusammen mit ihren Verbündeten im Namen von Freiheit und Menschenrechten angerichtet haben.

Sie werden es wie üblich nicht tun. Stattdessen liefern sie in diesen Tagen erneut Waffen an den Haupt-Terrorsponsor Saudi-Arabien. Sie haben nichts gelernt. Sie wollen nichts lernen. Das ist Schande Nummer 4.

Euer JT