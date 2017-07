– Bild anklicken, YouTube (englisch)

Was die deutsche Öffentlichkeit in ARD, DLF und ZDF über Venezuela vorgesetzt bekommt, ist ausnahmslos vorsätzliche Verzerrung, politische Propaganda und oft genug freche Lüge. Abby Martin hat für TeleSur eine weitere sehenswerte Reportage erstellt, in der sie den medialen Destabilisierungsversuchen westlicher Propaganda vor Ort Fakten gegenüberstellt. Sie beleuchtet dabei das breite Presseangebot im Land, besucht Supermärkte, die laut öffentlich-rechtlicher Desinformation eigentlich leer sein müssten, analysiert das Schwarzmarktproblem und spricht mit zahlreichen Menschen und Experten – sowohl Gegnern wie auch Anhängern der Regierung.