Die Abschaffung des Bargelds wird derzeit mächtig vorangetrieben. Wie das üblich ist in heiklen Fragen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung den Plänen der herrschenden Eliten ablehnend gegenüber steht, wird zunächst offiziell abgewiegelt und dementiert, aber gleichzeitig parallel den Bürgern Stück für Stück der Kopf gewaschen.

Gestern war es ein Bericht im ARD Weltspiegel über den digitalen Bitcoin, der den Bürgern das ach so praktische Bezahlen mit implantiertem Chip schmackhaft machen sollte. Sooo nerdy… Heute „berichtete“ das Wirtschaftsmagazin Profit des WDR über die Demonetarisierung in Indien und die ist laut Autor Bernd Musch-Borowska so eine tolle Sache, weil selbst die, die nicht einmal Geld für ein Smartphone haben, schon bald mit ihren Fingerabdrücken zahlen können.

Es gab Zeiten, da mussten nur Verbrecher Fingerabdrücke abgeben und es handelte sich um einen entwürdigenden Akt. Mittlerweile haben Staat und Konzerne die Bürger so korrumpiert und politisch infantilisiert, dass die Jugend es toll findet, sich nach dem Seelenstrip auf Facebook oder an datensaugenden Spielkonsolen auch noch mit Chipimplantaten zu cyborgisieren.

Entsprechende Kampagnen, mit denen das Bargeld schon bald dämonisiert und Digitales über die Medien als einzig Wahres verkauft wird, dürften schon in den Schubladen schlummern. Die kommende Totalüberwachung des überregionalen Straßenverkehrs, die mittlerweile als Zuschussgeschäft für den Staat eingeschätzt wird, hat diesbezüglich Maßstäbe gesetzt.

Norbert Häring leistet seriöse und höchst informative journalistische Arbeit in Sachen Bargeldabschaffung, ganz ohne dass er vom Staat mit GEZ-Gebühren ausgehalten wird oder gerade deshalb – einfach so als Journalist und kritischer Bürger. Auf seinem Blog kann man heute nachlesen, welche Folgen die „Demonetarisierung“ im indischen Alltag hat und welche Mächte hinter dieser brutalen Operation an wehrlosen Menschen stecken.

„Das Land befindet sich in einem völligen Chaos, Aufstände drohen und finden teilweise schon statt….“ Blog von Norbert Häring



Zum Vergleich der WDR:

„…Das Problem [nachdem die Regierung 500- und 1000-Rupienscheine für ungültig erklärte]: es gibt zu wenig Bargeld! Aber es gibt ja bargeldlose Bezahlverfahren, die sind plötzlich schwer angesagt…“ WDR5 Profit (zum Einzelbeitrag oder komplette Sendung; hier ab 6:59 min)

Das Beispiel zeigt einmal mehr, wie der Staatssender den Bürgern den Kopf zurechtbiegt, damit wirtschaftliche und politische Eliten ihre Agenda gegen den Willen der Mehrheit der Bürger durchsetzen können. Chaos nach Bargeldabschaffung? Dann berichten wir doch über den „humanitären Segen“ digitaler Bezahlverfahren!

Wie zum Hohn klingen da die Worte der Mitbegründerin eines indischen Unternehmens für digitalen Zahlungsverkehr: „Eine bessere Marketingkampagne hätte sich eine Firma wie unsere nicht wünschen können…“ Hinter dieser indischen Firma steht American Express, immerhin das erwähnt der WDR.