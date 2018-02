Am Dienstag musste der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra zurücktreten, nachdem er einer verleum­derischen und kriegstreiberischen Lüge überführt wurde. Für die Verbrecher von ARD und ZDF ist der Skandal so unangenehm, dass sie den Vorgang in den sogenannten „Nachrichten“ komplett verschweigen und in ihren Webangeboten Zijlstras Lüge gezielt weiterverbreiten.

Der Fall Zijlstra ist ein weiteres Paradebeispiel, wie ARD und ZDF aus politischen Motiven gezielt Nachrichten unterdrücken und verfälschen, die sie unter anderen Vorzeichen tagelang aufgebauscht hätten. Wäre der überführte Lügner kein Alliierter der deutschen Regierung, sondern ein Minister oder Berater Donald Trumps oder Vladimir Putins, dann hätte die Staatssender mit diesem Rücktritt zweifellos ihre Kampagnen gegen die beiden Feindbilder gefüttert.

Die Lüge von Putins „Großrussland“

Halbe Zijlstra hatte in der Vergangenheit das Märchen verbreitet, er habe an einem Treffen mit Vladimir Putin teilgenommen, bei dem dieser seine Vorstellungen von einem „Großrussland“ ausgemalt hätte, zu dem auch Weißrussland, die Ukraine und die baltischen Staaten gehören würden. Der verleumderische und kriegshetzerische Charakter dieser Lüge ist offensichtlich, denn es geht darum, Putin als Imperialisten anzuschmieren, der nur darauf wartet, sich die betreffenden Länder einzuverleiben. Diese Lüge fügt sich somit nahtlos in die Propaganda, wie sie ARD und ZDF seit 2014 verbreiten, um eine Aufrüstung der NATO und Truppenaufmärsche an der russischen Grenze zu rechtfertigen.

Dass diese Mär nun entlarvt wurde und Zijlstra selbst einräumen musste, dass er bei dem betreffenden Gespräch gar nicht anwesend war, ist für die Staatssender mehr als peinlich, denn hier entlarvt sich auch ihr eigenes volksverhetzendes und kriegstreiberisches Narrativ von der „russischen Bedrohung“, das man den Bürgern der EU seit 2014 beinahe täglich eintrichtert.

In den sogenannten „Nachrichten“ von ARD und ZDF wurde der skandalöse Rücktritt, der von einem (gescheiterten) Misstrauensvotum gegen Regierungschef Rutte begleitet wurde, deshalb konsequent totgeschwiegen. Kein Wort dazu am Dienstag in tagesschau und tagesthemen der ARD und kein Wort dazu in heute oder heute-journal des ZDF. Die Staatssender, die zur umfassenden Information gesetzlich verpflichtet sind, belügen hier einmal mehr die deutsche Öffentlichkeit. Es kommt aber noch dicker, denn in den pflichtschuldigen Notizen ihrer Webangebote, wird die eigentliche Lüge Zijlstras gar nicht korrigiert, sondern weiter verbreitet.

ARD & ZDF verbreiten Zijlstras Lüge weiter statt aufzuklären



Beide Staatssender verdrehen den Skandal in ihren Webangeboten dahingehend, als sei es Zijlstras einziger Fehler gewesen, zu behaupten, er sei bei dem entsprechenden Gespräch persönlich anwesend gewesen. Den von Zijlstra ebenfalls wahrheitswidrig verdrehten Inhalt des Gesprächs korrigieren die Lügensender nicht und verbreiten damit weiterhin die kriegstreiberische Verleumdung, Vladimir Putin würde von einem Großrussland träumen, zu dem die Ukraine, Weißrussland und das Baltikum gehören würde.

In Wahrheit – und das wird den Opfern der Lügen- und Propagandasender ARD und ZDF gezielt verschwiegen – ging es in dem betreffenden Gespräch um die historische Größe Russlands und selbstverständlich nicht um irgendwelche imperialistischen Träume des russischen Präsidenten.

Die Wahrheit findet sich bei Sputnik

Nun kommentierte Jeroen van der Veer den Skandal in einer E-Mail an die Redaktion, in der er schrieb, Zijlstra habe diese Geschichte von ihm gehört. Van der Veer teilte mit, er habe dem Gespräch beigewohnt und Zijlstra später davon erzählt. Das Wort „Großrussland“ sei aber in einem historischen Kontext gebraucht worden, so van der Veer. Außerdem habe er gegenüber Zijlstra nichts erzählt, was dem Minister erlaubt hätte, dieses Wort „in einem aggressiven Sinne zu deuten“, wie er es 2016 getan habe, betonte van der Veer.

Was wir hier also wieder einmal sehen, ist die gezielte Unterdrückung der Wahrheit und die vorsätzliche Verbreitung einer verleumderischen und kriegstreiberischen Lüge. Die deutsche Öffentlichkeit wird von ARD und ZDF aus niederen Motiven belogen und aufgehetzt, indem man suggeriert, der russische Präsident hätte imperialistische und bedrohliche Träume von einem „Großrussland“.