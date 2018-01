Aus dem Propagandamelder: Wie die Basler Zeitung online berichtet, hat das israelische Parlament die Verhängung der Todesstrafe durch Militärgerichte legitimiert.

In der Propaganda von ARD und ZDF wird die Meldung erwartungsgemäß systematisch unterdrückt. Kein Wort dazu in den gestrigen „Nachrichten“. Nicht einmal einen Alibi-Artikel versteckt die ARD – wie das sonst so ihre Art ist – auf tagesschau.de, um damit den Eindruck zu erwecken, man würde die Bürger, die diese vorsätzliche Desinformation bezahlen müssen, umfassend und unvoreingenommen informieren. Was die Verbrecher von ARD und ZDF für ein Fass aufmachen würden, wenn Russland die Todesstrafe durch Militärgerichte eingeführt hätte, kann sich jeder vorstellen, der sich von diesen Kriminellen eben nicht mehr für dumm verkaufen lässt.

