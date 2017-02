Die Schatten wurden ans Licht gezerrt. Es ist kein schöner Anblick. Präsident Trump sitzt am Steuer und die Schattenregierung kann es nicht ertragen.

Die Amerikaner dachten, sie hätten das Sagen, aber es war alles eine Illusion. Die Schatten haben die Kontrolle seit Präsident Kennedy. Ihre Hinterzimmer entschieden, nicht die Wahlkabinen.

Trump ist nicht unter Kontrolle der Schatten, und es scheint, dass er seine Wahlversprechen halten will, was dem Wurf eines riesigen Moniereisens in die Zahnräder des Globalisierungsgetriebes gleichkommt. Die Schatten wollen nicht, dass der Sumpf ausgetrocknet wird. Daher tun ihre Lakaien ihr Bestes, um ihn durch lautes Wiederholen einer faustdicken Lüge zu stoppen: Sie sagen, Russland und Trump hätten die Präsidentschaftswahl irgendwie „gehackt“.

Was wirklich passiert ist: Hillary Clinton erhielt Schmiergeld aus Russland und im Gegenzug erlaubte sie ihnen, 20 Prozent unserer Uran-Reserven zu kontrollieren. Die etablierte Presse interessiert sich nicht für diese Geschichte. Sie bekommen ihre Marschbefehle von den Schatten, deren Narrative von linken Medien und Hollywood nachgeplärrt werden. Ohne Rücksicht auf Fakten und Realität können die Mainstreammmedien endlose Lügen ausrotzen. Dann hatten sie auch noch die Chuzpe, sich zu empören, weil Trump sie nicht ernst nahm auf seiner Pressekonferenz.

Weil Trump nicht mit ihren Behauptungen (Lügen) einverstanden ist, behaupten sie, er sei auf dem Weg, die Pressefreiheit zu beenden. Das ist ein Heuler. Die Presse hörte schon vor langer Zeit auf, frei zu sein. Sie macht, was ihr die Schatten einflüstern. Anstatt die lange Liste der Verbrechen von Hillary zu untersuchen, die möglicherweise sogar „pizzagate“-Aktivitäten umfassen, schlagen sie stattdessen unablässig die Trommeln des Anti-Trumpismus. Immer mehr Bürger wollen nicht länger zuhören. Die Leute fangen an, die Propaganda der Schatten abzudrehen.

Eisenhower warnte uns vor der Schattenregierung, auch als der „tiefe Staat“ bekannt. Die Schatten hatten die Kontrolle und verschoben das Spiel schon viel zu lange zu ihren Gunsten. Die Schatten betrachtete die Wähler als Idioten, die jede Lüge schlucken würden, die man ihnen einrichtern wollte – sei es der Warren-Report der 911-Commission oder Golf von Tonkin-Fantastereien. Sie wählten Gauner X oder Schwindler Y und die Schatten gewannen so oder so. Zum Glück haben wir das Internet. Die Menschen sind nun in der Lage, die Propaganda zu umgehen und die Wahrheit herauszufinden. Infolgedessen haben wir einen populistischen, nationalistischen Präsidenten, der tun möchte, was die Bürger wollen. Die Schatten wissen das, deshalb sind sie verzweifelt. Die Schatten sind in der Lage alles zu tun, Landesverrat eingeschlossen, um Trump zu stoppen.

Wir müssen wachsam bleiben.

–Ben Garnison