Monatelang haben ARD und ZDF in den sogenannten „Nach­richten“, Magazinsendungen und „Dokumentationen“ Lügen und Volksverhetzung mit der Behauptung verbreitet, Russland würde mit einer gezielten Desinformations­kampagne die deutsche Regierung oder gar die EU destabilisieren.

Dass die Bundesregierung nach monatelanger Suche mit geheimdienstlichen Mitteln dafür keinerlei Beweise erbringen kann, wird in tagesschau, tagesthemen, heute und heute-journal durchgängig totgeschwiegen.

Regelmäßig hetzen ARD und ZDF auch in ihren „Hauptnachrichten“ mit Unterstellungen und Verleumdungen gegen Russland. Der Hackerangriff, der die TELEKOM lahmlegte, ist dafür nur eines von vielen aktuellen Beispielen der letzten Monate.

In diversen „Dokumentationen“ wurde in beiden Sendern diese Volksverhetzung gezielt ausgewalzt und angefacht. Statt Fakten und Beweisen lieferten die geistigen Enkel der Nazi-Propaganda nur Gerüchte, Unterstellungen, Suggestionen und hanebüchene Konstruktionen – genau so wie ihre Vorbilder!

ARD: „Putins unerklärter Krieg gegen den Westen“

ZDF: „Wie Putin den Westen spaltet“

Nun, da selbst Merkels Geheimdienste trotz monatelanger Suche keinerlei Beweise für diese Hetze finden konnten, wird diese Tatsache in allen sogenannten „Nachrichtensendungen“ in ARD und ZDF durchgängig totgeschwiegen. Kein Wort dazu in den abendlichen Ausgaben von tagesschau, tagesthemen, heute oder heute-journal. Die ARD begnügt sich mit einem lapidaren Artikel des Geheimdienstlers Georg Mascolo auf tagesschau.de.