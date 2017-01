…Somuncu erklärt, dass er fast bei jedem einzelnen [Fernseh-]Auftritt zensiert wurde. Einzige Ausnahme: bei Stefan Raab. Immer wieder hätten die Redaktionen sein Stand-Up so zusammengeschnitten, bis sie damit zufrieden gewesen seien. „Die Medien verstoßen heute in fataler Art gegen ein Grundrecht unserer demokratischen Konstitutionen: sie zensieren. Kein Redakteur der Welt ist so frei in seinem Kopf dass er sagt, ‘komm wir winken das durch, ist doch Kunst. Das Publikum kann selbst entscheiden ob gut oder schlecht’“, sagt Somuncu. Der Rotstift der Redakteure sei wie eine Waffe. Sage man etwas Unangepasstes, werde es in der Regel gestrichen.

Serdar Somuncu: „…Ich bin immer noch in meinem Thema [Faschismus] gewesen und es war immer noch mein Ziel, herauszufinden, wie ist Ursache, wie ist Wirkung. Wo ist das, was in der Vergangenheit war, in der Gegenwart? In welchen Spurenelementen finde ich das?

Und ich war in einer Keimzelle des Faschismus angekommen. Ich war in einer Keimzelle, in einer Brutstätte, in einer quicklebendigen angekommen – ich hätte das nie erwartet. Die Medien, Fernsehsender, Redaktionen, Produktionsfirmen, aber auch Zeitungen, Magazine verstoßen heute in einer fatalen Art gegen ein Grundrecht unserer demokratischen Konstitution: Sie zensieren!

Sie verbieten Meinung! Und das tun sie an der Öffentlichkeit vorbei. Sie existieren nur deswegen, weil die Menschen nicht mitbekommen, was sie mit dem tun, was die Künstler ihnen als Rohware einfach so liefern. Und sie treiben damit ein Schindluder, dass sich dir die Haare sträuben, wenn ich dir das erzähle…“ (Youtube-Zeitmarke)

Zehn Jahre lang sei das sein Alltag gewesen, in jeder Sendung habe er es sich verscherzt, weil er als kompliziert galt. Enttäuscht zeigte er sich außerdem von seinen Kollegen, die ihn nie in Schutz genommen hätten. Dann zählt Somuncu die „schlimmsten Knallchargen“ auf, neben Thomas Hermanns („Quatsch Comedy Club“) wird hier auch eine WDR-Redakteurin namentlich genannt. Die Redaktion des Sender „richte Leute hin“. Somuncu: „Diese Arschlöcher nehmen sich raus, uns im Namen der Gebührenzahler zu zensieren. Das war für mich die Keimzelle des Faschismus“.

Und an diesen Aussagen entzündet sich nun der aktuelle Streit. Die WDR-Redakteurin sah sich durch Somuncu beleidigt und ging rechtlich gegen die Aussagen vor….

Weiterlesen auf DWDL→