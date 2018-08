Wenn die hauptberuflichen Lügner, Desinformanten, Geschichts- und Realitätsfälscher der ARD tagesthemen rückblickend über den Kaukasuskrieg 2008 „berichten“, dann wird niemand, der auch nur einen Hauch Medienkompetenz besitzt, ernsthaft erwarten, dass etwas gesendet wird, was man mit viel Wohlwollen und lediglich jeweils einem zugekniffenen Auge und Ohr als Journalismus bezeichnen könnte.

ARD 07.08.2018 tagesthemen

So gab es gestern erwartungsgemäß einmal mehr rotzfreche Geschichtsfälschung, Desinformation und Propaganda, in der Täter und Opfer verdreht und die US-amerikanischen Strippenzieher komplett ausgeblendet wurden.

Bereits die Einleitung der notorischen Lügnerin Atalay macht für jedermann unmissverständlich klar, dass das gesetzte Ziel dieses Beitrags die vorsätzliche Desinformation der deutschen Öffentlichkeit ist. „Schüsse fielen… Panzer feuerten Granaten ab… der Kaukasuskrieg brach aus…“, so lautet das infantile Märchen, das die ARD-Propaganda ihren Opfern eintrichtern will.

Und wer jetzt tatsächlich nicht bemerkt haben sollte, dass Atalay gezielt unterschlagen hat, wessen Schüsse und Granaten hier zuerst auf wen abgefeuert wurden und wer sich darüberhinaus tatsächlich nicht wundert, dass Atalay davon schwafelt, dass „der Kaukasuskrieg zwischen Russland und Georgien ausbrach“, anstatt wahrheitsgemäß zu berichten, dass georgische Truppen Südossetien angriffen und Russland erst danach eingriff, um die Attacke zurückzuschlagen, der wird sich von den ARD-Verbrechern vermutlich auch einreden lassen, dass der Zweite Weltkrieg einfach so „ausbrach“ – vermutlich noch provoziert vom bösen Russen.



Selbst der mehr als 1000-seitige Bericht der EU, die mitnichten als neutral angesehen werden kann, kam nicht umhin festzustellen, dass die Georgier den Krieg begonnen hatten und entlarvte damit georgische Lügen.

“The shelling of Tskhinvali by the Georgian armed forces during the night of 7 to 8. August 2008 marked the beginning of the large-scale armed conflict in Georgia, yet it was only the culminating point of a long period of increasing tensions, provocations and incidents.”

Derartige Fakten gab es in der gestrigen Propaganda der ARD tagesthemen für die systematisch belogenen Zuschauer selbstverständlich nicht. Dass die USA als Strippenzieher hinter dem Angriff steckten, eine Tatsache, die nicht einmal von US-Mainstreammedien geleugnet wird, erfahren ARD-Opfer schon gar nicht. In dem gesamten GEZ-finanzierten Machwerk aus Lüge und Desinformation kommt der Name „USA“ schlicht und einfach nicht vor.

In recent days, there has been a remarkable change in Western opinion about the August war between Georgia and Russia over my homeland of South Ossetia. The New York Times, the BBC and Human Rights Watch have reported extensive evidence of U.S.-armed and trained Georgian troops attacking innocent civilians using cluster bombs and other banned weapons. The U.S. State Department, which initially backed Georgia strongly, now concedes that Georgia erred in launching its attack, while British Foreign Secretary David Miliband has condemned the Georgian government for its „reckless“ attack. Officials of the Organization for Security and Co-operation in Europe have come forward to demolish Georgia’s absurd and self-serving claims that it was fighting a defensive war. (Quelle: LA Times 17.11.2008)



Wenn ARD-Hetzer und Lügner Demian von Osten dann mitten in seinem Machwerk anstatt objektive Fakten zu berichten verleumderisch behauptet, „Die Bedrohung durch Russland, für viele Georgier ist sie weiterhin real“, dann ist der Höhepunkt der Geschichts- und Realitätsverdrehung – und damit das Ziel der Propaganda – erreicht.