Die Kaltschnäuzigkeit und kriminelle Energie, mit der die Verbrecher in ARD und ZDF Lügen und Desinformation verbreiten, zeigt sich weiterhin am Beispiel des historischen ersten Drohnenattentats in der Geschichte der Menschheit auf ein Staatsoberhaupt. Die Bilder der Explosion, der auf Venezuelas Präsident Maduro angesetzten Drohne, die von ARD und ZDF auch in den gestrigen „Nachrichten“ unterdrückt wurden, lassen keinen Zweifel, dass es den Tätern darum ging, ihre Opfer zu ermorden.

ARD 07.08.2018 tagesschau 8 Uhr

In den gestrigen „Nachrichten“ hielten es ARD und ZDF nicht für nötig, ihre längst erwiesene Desinformation und Verleumdung („selbst inszeniert“) gegen den Staat Venezuela vom Vorabend zu korrigieren, sondern unterdrückten weiterhin sämtliche Informationen, Zeugenaussagen und das Video, das den Moment der Explosion einer Drohne dokumentiert. Noch heute morgen um 8 Uhr lügt Jan Hofer frech in die Kamera, dass es sich um einen „mutmaßlichen Anschlag“ handele, dem Maduro nur „nach eigenen Worten entgangen“ sei.

Der Schweizer Tagesanzeiger, selbst ein NATO-Propagandablatt, das das Attentat angezweifelt hatte, veröffentlichte immerhin einen Parallelschnitt der Rede Maduros mit dem Handyvideo der Explosion der Drohne, auf dem auch Maduros Rede zu hören ist, und musste feststellen, dass es sich hier offensichtlich um eine authentische Aufnahme des Geschehens handelt.

Auch die von ARD und ZDF unterdrückten Zeugenaussagen finden sich in dem Artikel des Schweizer Tagesanzeiger:

Mehrere Augenzeugen bestätigten am Sonntag verschiedenen Journalisten vor Ort allerdings, diese erste Explosion gesehen zu haben. «Wir sahen Funken, als ob ein Transformator explodiert wäre, und dann hörten wir die Explosion», sagte zum Beispiel ein Augenzeuge zur Reuters-Reporterin Alexandra Ulmer.

Zwei Augenzeugen haben später gesehen, wie Sicherheitskräfte einen schwarzen Chevrolet anhielten und drei Männer verhafteten, berichtete Reuters-Reporterin Ulmer. Sie hätten dem Auto Objekte entnommen, die «wie Fernbedienungen, Computer und Tablets» aussahen.“ (ebd.)