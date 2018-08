Wer in den letzten Tagen den #Aufstehen-Hashtag auf Twitter beobachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass die sogenannten „TOP“-Tweets auf Twitter von Agitation gegen die gerade ins Leben gerufene überparteiliche Bewegung der Linken Sahra Wagenknecht nur so strotzten. Noch vor den Tweets Wagenknechts oder des neu eingerichteten @Aufstehen-Accounts fanden sich an der Spitze zahlreiche Beiträge, die sich eindeutig gegen die Initiative positionierten.

Neben Semsrotts Polemik fanden sich unter den TOP-Tweets vor allem zahlreiche kritische Tweets aus den neoliberalen Staats- und Konzernmedien bis hin zur offenen Pöbelei Jutta Ditfurths, die die Sammlungsbewegung als „AFD light“ diffamierte. Ein Tweet der Propagandaschau, der die tendenziöse Berichterstattung in der ARD tagesschau zum Start der Bewegung visualisierte und von den @propagandaschau-Followern sehr schnell recht häufig retweetet wurde, wurde hingegen von Twitter gezielt aus den TOP-Tweets aussortiert.

Die politisch motivierte Manipulation auf Twitter ist anhand dieses Beispiels sehr gut dokumentierbar. TOP-Tweets werden offensichtlich nicht anhand von Reweets, Likes oder Impressionen bestimmt, sondern nachträglich händisch entweder aussortiert oder nach oben gepusht. Dass diese politische Sortierung nicht in den USA erfolgt, sondern in einer deutschen Filiale, in der Mitarbeiter tätig sind, die mit den hiesigen Verhältnissen vertraut, politisch geschult und mit einer regierungsnahen Agenda beauftragt sind, versteht sich von selbst. Es dürften die gleichen Angestellten des Bertelsmann-Konzerns „Arvato“ sein, die auch für die Lösch- und Sperraktionen zuständig sind, die das Merkel-Regime unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Hate-Speech“ in Auftrag gegeben hat.

Dass es sich um politisch motivierte, händische Eingriffe handelt und nicht um einen unpolitischen Algorithmus, zeigt sich nicht nur an der neoliberalen Agenda, die hinter diesen Manipulationen deutlich wird, sondern auch daran, dass nicht generell alles ausgesiebt wird, was den herrschenden Finanzeliten unbequem werden könnte. Eine solche offene und radikale Zensur wäre zu plump, würde das System sehr schnell entlarven und würde umgehend und parteiübergreifend auf massiven Widerstand stoßen.

So findet sich durchaus ein Tweet von @propapanda666 unter den TOP-Tweets des Hashstags #Aufstehen – wenn auch recht weit unten – aber er wurde eben nicht aktiv aussortiert, weil er dem Herrschaftssystem aufgrund der bisher geringen Zahl an Followern nicht gefährlich werden kann.

Ob Nico Semsrott, den man als linken Comedian ansehen kann, damit so glücklich ist, dass man seinen Tweet gegen die linke Sammlungsbewegung in Stellung gebracht hat, ist eine interessante Frage. Ihm geht es zweifellos in erster Linie um die Pointe und die Werbung für die Spaßpartei „Die Partei“. Dass sein Humor von einem neoliberalen Konzern wie Bertelsmann gegen ein aufklärerisches linkes Projekt in Stellung gebracht wird, sollte ihm zumindest zu denken geben.