Nach einem die Realität verhöhnenden Schandurteil des Bundesverfassungsgerichts, in welchem die oberste juristische Instanz Deutschlands den von weiten Teilen der Bevölkerung getragenen Protest gegen Lügenpresse, Staatsmedien, Desinformation und Propaganda komplett ausgeblendet hat, bleibt allen, die sich nicht weiter von ARD, DLF und ZDF für dumm verkaufen lassen und das GEZ-System zum Kollaps bringen möchten, nur noch das letzte Mittel des zivilen Widerstands.

Jeder Einzelne kann sich gegen die Zwangsabgabe für Propaganda auf eine Weise wehren, die seinen individuellen Möglichkeiten zum zivil­gesell­schaft­lichen Widerstand entspricht. Das Portal Abmelden.tv hat hierzu 3 Stufen der Zivilcourage beschrieben, die von unwesentlichem Aufwand für Jedermann in der ersten Stufe bis zum Klageweg für Freigeister in der 3.Stufe reicht. Nur wenn all jene, die dieses Unrechtssystem zum Einsturz bringen wollen, auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv werden, besteht die Chance, die 70-jährige Ära staatlicher Hirnwäsche zu beenden und einen tatsächlich unabhängigen Rundfunk zu errichten, der – von Unterhaltung, Verblödung und Korruption befreit – nur noch einen Bruchteil dessen kosten würde, was der mafiöse Selbstbedienungsladen den Bürgern heute unter Androhung von Gewalt abpresst.