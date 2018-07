Aufmerksame Beobachter haben schon lange bemerkt, dass in den Hauptnachrichten der ARD um 20 Uhr vor allem Vertreter der GRÜNEN präsentiert werden, wenn es darum geht, Stimmen der Opposition einzufangen. Die AFD, stärkste Opposition im Bundestag hat jetzt eine detaillierte Studie vorgelegt, die genau das belegt:

Die Präsenz der Oppositionsparteien in der Tagesschau verhält sich demnach umgekehrt proportional zu ihren Fraktionsstärken im Deutschen Bundestag.

Fast doppelt so oft wie Vertreter der AfD kommen in der abendlichen Propaganda der ARD tagesschau Vertreter der GRÜNEN zu Wort. Damit sind nicht nur deren politische Positionen – die oft genug mit den Positionen der Bundeskanzlerin in Einklang sind – überproportional in den staatlichen „Nachrichten“ vertreten, sondern es wird auch mehr oder weniger subtil bei den Zuschauern der Eindruck erweckt, die GRÜNEN seien die stärkste Opposition im Bundestag, während die AfD marginalisiert wird.

Die ARD will sich – verlogen wie man dort ist – damit herausreden, dass man die 20 Uhr-Ausgabe nicht allein betrachten dürfe, sondern die Sendungen über den gesamten Tag betrachten müsse. Das ist offenkundiger Unsinn, weil die Abendausgabe die bei weitem stärkste Einschaltquote hat und dementsprechend das Meinungsbild in Deutschland prägt.