Der Irrsinn, der schon vor dem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Vladimir Putin die staatliche Lügenpresse befallen hat, eskalierte gestern und heute in einer Weise, die es unmöglich macht, auch nur 1% davon zu dokumentieren. Andererseits wird es zunehmend absurd und überflüssig, eine Propaganda „aufzudecken“ und „verständlich“ machen zu wollen, die so plump, so dreist, so vollkommen schamlos und rotzfrech daherkommt, wie das, was die GEZ-Zahler in diesem Tagen in ARD, DLF und ZDF vorgesetzt bekommen. Im Folgenden ein Mitschnitt aus dem WDR, wo eine vollkommen hysterische Katrin Brand (man achte auf die Stimme!) heute Morgen unverschämteste Lügen über die Ukraine verbreitet.

Man muss hier einmal mehr daran erinnern, dass der Staatssender ARD diese Form der offenen Propaganda nicht als Kommentar kennzeichnet. Die Hörer werden den gesamten Tag mit lupenreiner Polit-Agitation zugedröhnt und bei ARD, DLF und ZDF gilt sowas nicht als Meinung, sondern als „Berichterstattung“.

Es können hier im Blog – daran sei unbedingt erinnert – nur einige der hanebüchenste Lügen, Verdrehungen und Heucheleien festgehalten werden. Weitere finden sich im Propagandamelder oder können dort als Kommentar eingestellt werden.