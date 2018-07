280 Zeichen kann man in einem Tweet unterbringen. Donald Trump hatte in einer aktuellen Nachricht nicht einmal die Hälfte verwendet, nämlich nur 137 Zeichen, die es allerdings in sich hatten. Dort begründete er seine Sichtweise, dass die Beziehungen der USA zu Russland „niemals schlimmer waren“, mit „vielen Jahren Dummheit und Idiotie der USA und einer fabrizierten Hexenjagd.“ Rumms!



Für die Propaganda des WDR war das offenbar zu viel – politisch, nicht wegen der Anzahl der Zeichen. In den sogenannten „Nachrichten“ um 11 Uhr, wird die entscheidende Aussage, dass die USA selbst an diesem schlechten Verhältnis schuld sind, kurzerhand unterschlagen. Lückenpresse in Reinform und ein weiteres Lehrbuchbeispiel, wie die GEZ-Zahler systematisch desinformiert und manipuliert werden. Dass die ARD diese Unterdrückung, nicht durchhalten kann steht außer Frage, denn dank Internet und Twitter haben ARD-Propagandisten die kürzesten Beine ever. So sad.