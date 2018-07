Es ist nur ein weiteres von Hunderten Beispielen, aber es zeigt einmal mehr, wie Lügner und Propagandisten in ARD und ZDF die Realität verdrehen – so wie ihre Nazi-Großeltern. Lügen und Desinformation in der Politik, Missbrauch von Kultur und Sport für Verleumdungen und Hetze. Auch der GEZ-schmarotzende „Sportmoderator“ des ZDF, Thomas Wark, zeigt seine wahre, unsportliche Fratze im heute-journal, als er die Fußball-WM in Russland zu „Putins Weltmeisterschaft“ umdichtet.

ZDF 15.07.2018 heute-journal

Thomas Wark: „Ein Wolkenbruch beendet Putins Weltmeisterschaft.“

Man muss niemandem erklären, dass ein GEZ-Schmarotzer wie Wark es nicht wagen würde, mit Blick auf 2006 von „Merkels Weltmeisterschaft“ zu schwadronieren und das, obwohl die CDU-Autokratin die FIFA-WM im eigenen Land von Anfang bis Ende für PR in eigener Sache benutzt hat – auch dank der Hilfe von korruptem, verlogenem, verkommenem Gesindel in ARD und ZDF.