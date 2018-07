Im WDR5 „Morgenecho“ servieren Judith Schulte-Loh und Markus Sambale um kurz nach 8 Uhr ein neues Kapitel ihrer krankhaften Obsession, alles, was mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin zu tun hat, in den Dreck zu ziehen. Und das ist wieder mal höchst aufschlussreich, denn auch in diesem Fall war Putin wieder mal gar kein Akteur.

Wir erinnern uns, wie man in ARD und ZDF in den vergangenen Wochen täglich die Mär von „Putins WM“ in die Köpfe der Öffentlichkeit gehämmert hat. Das Problem: Der russische Präsident hat sich eben nicht in den schönen Bildern dieser wunderbaren WM gesuhlt, sondern war außer bei der Eröffnung gar nicht vor Ort.

Für die Volksverhetzer der ARD muss dieser offenkundige Widerspruch irgendwie in ihre antirussische Kampagne eingeordnet werde. Der Dreh: Markus Sambale behauptet heute kurzerhand, Vladimir Putin sei nicht bei der WM erschienen, „weil er nicht mit den Bildern der schlechten russischen Mannschaft in Verbindung gebracht werden wollte“.

Die „Sbornaja“ war bekanntlich nur als 70. der FIFA-Weltrangliste ins Turnier gegangen und hatte dann durch Einsatz, Leistung und Erfolge geglänzt, die niemand vorher so erwartet hatte. „Putin hat deshalb nur Medwedew hingeschickt…. dumm gelaufen für ihn“, amüsieren sich abschließend die beiden GEZ-finanzierten Hetzer, die entweder tatsächlich so schwachsinnig sind, dass sie die eigenen Lügen glauben oder die den Hörern des WDR hier einmal mehr widerwärtiges Theater vorspielen, weil sie wollen, dass die Hörer so dumm sind, diese Lügen, Verleumdungen und Hetze für bare Münze zu nehmen.