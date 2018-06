Aufklärung statt Propaganda: Die profundeste und scharfsinnigste Analyse zur aktuellen Situation der Medienbranche findet sich seit gestern in Ken Jebsens Gespräch mit Michael Meyen, Professor für Kommu­ni­ka­tions­wissen­schaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In 93 kurzweiligen Minuten wird ausgelotet, nach welchen Regeln der „Mainstream innerhalb des Mainstreams“ (Ulrich Teusch) arbeitet und welche gesellschaftliche Funktion er erfülllt.

KenFM im Gespräch mit Michael Meyen: „Breaking News: Die Welt im Ausnahmezustand“

14.06.2018 Ich rate meinen Studenten immer, dass sie auf keinen Fall die tagesschau anschauen sollen, wenn sie sich über Weltpolitik informieren wollen…

Aufmerksame Zuschauer werden dort eine klaffende Lücke entdeckt haben, wo es um die Konsequenzen aus der Analyse gehen müsste: Dass die im Fahrwasser der Mächtigen gestrickten Erzählungen handfeste politische Interessen bedienen, die Bürger unmündig halten sollen, Arbeiter und Gewerkschaften klein, Profite groß und Kriege machbar, kommt leider nicht ausreichend zur Sprache und so bleibt der notwendige Schluss, warum eine Welt, die von Meinungsmachern laut ihrem eigenen Selbstverständnis zusammengehalten werden soll, komplett aus den Fugen geraten ist, außen vor.