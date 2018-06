ARD 12.06.2018 – Was der Staatssender ARD unter „Pro und Contra“ versteht und wie weit das „Meinungsspektrum“ in Merkels Propaganda­bordell mittlerweile eingeengt wurde, kann man exemplarisch an diesem Beispiel zweier Jungpimpfe des WDR festmachen.

Dass die beiden Dumpfbacken nicht nur Lügen, Doppelmoral und Verleumdungen verbreiten, sondern nebenbei unterschlagen, dass Joachim Gauck anstatt deutsche Sportler in Sotschi zu unterstützen, im Februar 2014 mit einer Bertelsmann-Truppe nach Myanmar gereist ist, um mit jener Diktatur Geschäfte einzustielen, die wenig später die Rohinya abschlachten ließ, ist nur ein Beispiel für die Verkommenheit, mit der dieses GEZ-gefütterte Gesindel den Verstand jedes halbwegs gebildeten Zuschauers beleidigt.