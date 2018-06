Es gehört zu den psychotischen Selbsttäuschungen und Lügen des medialen Mainstreams, dass man dort in weiten Teilen (Ausnahmen bestätigen die Regel) eine politische Gleichschaltung leugnet und diese doch in Wahrheit täglich selbst mit aller Macht durchsetzt. Was Hitler und Goebbels einst nur mit staatlicher Repression erreichten, machen ihre Enkel heute in vorauseilendem Gehorsam selbst.

Wer aus dem eng begrenzten transatlantischen Meinungskorridor ausschert, wird sofort mit einer Hetzkampagne attackiert, in der es nicht um die argumentative Auseinandersetzung mit Inhalten geht, sondern um das öffentliche Zurückknüppeln in die Reihe. Das Beispiel des Schweizer Presseclub, das Guy Mettan hier dankenswerterweise noch einmal besonders erhellend aufbereitet hat, ist nur eines von vielen, die wir hier in den vergangenen Jahren dokumentiert haben. Aktuell ist „Monitor“ aufgrund eines ketzerischen Beitrags zur Zielscheibe einschlägig bekannter Mainstream-Psychopathen geworden.

