Wie unabhängig ist SOHR?

von Ulrich Teusch

Wie unabhängig ist die von westlichen Medien so gern und so oft zitierte „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, auch unter dem Kürzel SOHR bekannt? Der britische Journalist Peter Hitchens hat dazu nun eine sehr interessante Information veröffentlicht.

Hitchens, ein eher konservativer Zeitgenosse, der durch seine eigenwilligen und alles andere als „mainstreamigen“ Kommentare immer wieder für Aufsehen sorgt, berichtete am 13. Mai 2018 in seiner Kolumne in der „Mail on Sunday“, dass sich SOHR auf seiner Website als unabhängig darstelle, wörtlich: „not associated or linked to any political body“…

Weiterlesen→