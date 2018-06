Am Dienstag, ein Jahr nach dem Beginn der westlichen Angriffe auf das syrische Rakka, veröffentlichte amnesty international einen ausführlichen Bericht über den „War of Annihilation“, den Zerstörungskrieg des Westens in Rakka, der keinerlei Rücksicht auf Zivilisten nahm. Die deutsche Bundeswehr war an den Aufklärungsflügen, die im amnesty-Bericht explizit und prominent genannt werden, an diesen Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht beteiligt.

“I don’t understand why they bombed us… Didn’t the surveillance planes see that we were civilian families?”

„Ich verstehe nicht, warum sie uns bombardiert haben… Sahen die Aufklärungsfligzeuge nicht, dass wir zivile Familien waren?“

Rasha Badran, Überlebender der Luftangriffe

Laut der Pressemitteilung von amnesty Deutschland dokumentiert der Bericht Hinweise dahingehend, dass „die USA, Großbritannien und Frankreich bei ihren Luft- und Artillerie-Angriffen zu wenig dafür getan haben, möglichst keine Zivilisten zu treffen“ und dass dies „zu zahlreichen Todesopfern führte.“ ARD und ZDF, die in den vergangenen Monaten unablässig Propaganda aus Quellen islamistischer Terroristen gegen die syrische und russische Armee verbreitet hatten, berichteten in ihren abendlichen „Nachrichten“ über den amnesty-Bericht mit keinem einzigen Wort.

Download „War of Annihilation“, Devastating toll on civilians, Raqqa – Syria

…Der Titel des Berichts lautet „Vernichtungskrieg“. Mit diesem Begriff hatte US-Verteidigungsminister James Mattis die Taktiken beschrieben, mit denen die Stadt vom Islamischen Staat im Irak und Syrien (IS) zurückerobert werden sollte. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass „die Folgen für Zivilisten verheerend waren“.

Amnesty International erklärte: „Es gibt eindeutige Beweise, dass durch die Luft- und Artillerieangriffe der [amerikanischen] Koalition tausende von Zivilisten getötet oder verwundet wurden, u.a. durch unverhältnismäßige oder willkürliche Angriffe. Sie verstoßen gegen internationales humanitäres Recht und sind potenzielle Kriegsverbrechen.“…

(wsws.org)

…Die Militärs der USA, Großbritanniens und Frankreichs sollen auch weißen Phosphor eingesetzt haben, dessen Einsatz seit 1980 von der UN-Konvention über konventionelle Waffen verboten ist. AI wörtlich: „Am 8. Juni 2017 feuerten die Streitkräfte der Koalition Artilleriegeschosse mit weißem Phosphor über Jezra, um einen Nebelvorhang zu schaffen, durch den SDF-Bodentruppen in das Gebiet eindringen konnten. Amnesty International verifizierte Videos des Ereignisses, die online veröffentlicht wurden und brennende Elemente zeigten, die mit zivilen Häusern in Kontakt kamen. Weiße phosphorgetränkte Fragmente regneten auf die Gegend um das Gebäude und Geschäft der Familie Aswad herab. Mohammed, einer der Aswad-Brüder, die den Angriff überlebt haben, sagte Amnesty International: Wir waren seit dem 8. Juni im Keller, nachdem der erste Angriff mit weißem Phosphor in der Gegend das Lebensmittellager meines Nachbarn und das Schuhgeschäft des Nachbarn an der Ecke der Hauptstraße in Brand gesetzt hatte. Während der Tage verbrachten wir die meiste Zeit im Keller, aber wir gingen zwischen dem Keller und unserem alten Familienhaus auf der anderen Straßenseite hin und her, um das Bad und die Küche zu benutzen. Wir mussten es tun, da es in der Zelle keine solchen Einrichtungen gab.”…

(DWN)