Die Lufthansa beteiligte sich an der allgemeinen Hetze gegen Russland mit einem dümmlichen „Werbespot“ in eigener Sache, den man nun zurückziehen musste, weil er vortäuschte Russland zu zeigen, aber in der Ukraine gedreht wurde – was erwartungsgemäß einigen aufmerksamen Zeitgenossen aufgefallen war. In dem kurzen Spot erinnerten sich zwei deutsche Fans, wie toll es in Brasilien war und stellen fest, dass in Russland wohl alles anders, nämlich schlechter sein wird.

Bemerkenswert ist auch hier, dass die deutsche propaganda agentur (dpa) die transatlantischen Lügen verbreitet, wonach die „Feindschaft“ zwischen der Ukraine und Russland mit „der Annexion der Krim“ und dem „verdeckten Krieg Russlands in der Ostukraine“ begonnen haben soll. In Wahrheit begann der Konflikt mit einem gewaltsamen Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung in Kiew und dem offenen Krieg des dort neu installierten Regimes gegen die Bürger der Ostukraine. Dass meedia – wie viele andere deutsche Mainstreammedien – die dpa-Propaganda nahtlos übernimmt, zeigt einmal mehr die systematische Gleichschaltung.

Quelle: meedia