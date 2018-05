Dass ARD und ZDF seit 2014 unablässig Propaganda für den gewaltsamen Putsch in der Ukraine und den Krieg des auf diese Weise vom Westen installierten Regimes gegen die eigene Bevölkerung machen, würden wohl nur noch „Experten“ infragestellen, die auch die Erzählungen von der Scheibenwelt des Terry Pratchett für Reiseberichte halten. ARD-Propagandistin Caren Miosga servierte am Dienstag in den tagesmärchen erneut ein von der Kiewer Junta vorgegebenes Narrativ:

ARD 29.05.2018 tagesthemen

Caren Miosga: „An der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, im sogenannten Donbass, liefern sich pro-russische Separatisten, die dieses schraffierte Gebiet hier besetzen, mit der ukrainischen Armee immer wieder Kämpfe – seit nunmehr vier Jahren.“

Mal ganz abgesehen von der üblichen Verdrehung von Aggressor und Attackierten: Die Ostukrainer werden hier zu „Besetzern“ in ihrem eigenen Land erklärt, um Krieg und Vertreibung gegen sie zu rechtfertigen. Es ist nicht das erste Mal, dass die neuen Nazis der ARD – auch Hitler und Gobbels propagierten die „ethnische Flurbereinigung“ des Ostens – diese Realitätsverdrehung aus dem Hause Poroschenko verbreiten. Bereits vor einem Jahr haben wir hier festgehalten, wie ARD-Opfer diese rotzfreche Kriegshetze von Golineh Atai serviert bekommen haben.

Dass diese Kriegspropaganda aus dem Hause Poroschenko kommt, davon kann man sich anhand eines aktuellen Beispiels von dessen Webseite überzeugen.