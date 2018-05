Alexander Gauland erwähnte bei Anne Will „600.000 Asyl­be­wer­ber mit Ablehnungsbescheid“ und wurde von der Moderatorin dafür abgebürstet wie ein dummer Schuljunge, der eins und zwei nicht zusammenzählen kann und sich dabei noch von der Lehrerin ertappen ließ und also öffentlich vorgeführt wurde. Kurzer vielsagender Blick Anne Will zu Katrin Göring-Eckardt: Die Grüne nahm die Zurechtweisung dankbar mit. Also die von Will an Gauland.

Nun passiert der seltene Fall, das auch die Zeitung Welt im Prinzip und im Nachgang zur Sendung Gauland Recht gibt: Denn auf Zahlen des Magazins hatte sich der AfD-Chef bezogen. Per Twitter teilt die Ressortleiterin Politik höchst persönlich mit – und nicht ohne ironischen Unterton…

Weiterlesen→