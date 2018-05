Propagandisten wie Claus Kleber und Uli Gack machen aus ihrer eigenen Agenda oft genug gar keinen Hehl oder bemerken selbst nicht, wie schamlos, verlogen und von Doppelmoral durchseucht ihr entlarvendes Geschwätz doch eigentlich ist. Dass sie dennoch damit durchkommen, liegt daran, dass die Masse der Deutschen transatlantische Propaganda mit der Muttermilch eingeflößt bekommen hat und gar nicht weiß, was objektiver, unparteilicher Journalismus eigentlich ist. Am Samstag sorgten sich Gack und Kleber um den US-amerikanischen Einfluss im Irak, weil der durch so etwas perfides wie eine Parlamentswahl gefährdet ist.

ZDF 12.05.2018 heute-journal

Uli Gack: „… Wenn man sieht, dass sich die Zahl der Wähler in den letzten vier Jahren praktisch halbiert hat – vor allem die Wähler, die das pro-westliche Lager Abadi unterstützt haben – es aber den von Iran unterstützten Kräften offenbar gelungen ist, ihre Wähler zu motivieren, wir hören, dass sie mit Dutzenden von Bussen zu den Wahllokalen gefahren wurden, dann – rein rechnerisch – könnte sich da schon ein Regierungswechsel abzeichnen. Was wir heute sehen, ist mit Sicherheit, dass sich die Gewichte innerhalb der irakischen Regierung verschoben haben: weg von den USA, möglicherweise hin zum Iran…

Das wäre letztendlich ein Erdrutsch. Das wäre ein kompletter Wechsel für die Menschen im Mittleren Osten. Der Iran hätte – wir müssen sagen hätte, wir wissen es noch nicht genau – letztendlich den Irak* übernommen, zu seiner Filiale gemacht – zumindest die Regierung – und würde das Gleichgewicht im Mittleren Osten weiter aus den Angeln heben. Das könnte ein Szenario sein, aber wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob es tatsächlich so weit kommt, aber vieles deutet heute Abend darauf hin.“

Ja das Gleichgewicht, das ist so eine Sache! Folgt man transatlantischen Propagandisten wie Gack und Kleber, dann wird „Gleichgewicht“ durch Krieg, Putsch und Besatzung hergestellt und nicht etwa durch Wahlen. Das gilt selbstverständlich nur, wenn einem das Wahlergebnis nicht in den Kram passt. Es sind bittere Zeiten für die Maulhuren des bellizistischen Imperiums: Ein „Horrorclown“ als Präsident, Handelskrieg, EU-Zerfall, der Libanon wählt Hisbollah, der Irak wählt schiitische Bündnisse und der angestiftete Massenmord in Syrien hat Russland und den Iran stark gemacht. Die so verblödeten wie verbrecherischen Täter in ARD und ZDF würden ihren entscheidenden Anteil an all dem rundheraus leugnen.

*Gack sagt an dieser Stelle „Iran“ meint aber „Irak“