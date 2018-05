Vor eineinhalb Jahren haben Markus Fiedler und Frank-Michael Speer in ihrer akribischen Doku­men­tation „Die dunkle Seite der Wiki­pedia“ nachgewiesen, wie politisch brisante Artikel des Online-Nachschlagewerks im Sinne transatlantischer Propaganda manipuliert und Kritiker imperialistischer Kriege diffamiert werden. In Zusammenarbeit mit der österreichischen Gruppe42 macht Autor Markus Fiedler nun die Reihe „Geschichten aus Wikihausen“, in welcher der Manipulationsmaschine innerhalb der Wikipedia weiter nachgespürt wird.

Gruppe42: Wikipedia – Geschichten aus Wikihausen #4 mit Dirk Pohlmann:

„Hasbara, ACT.il, Unit 8200, CAMERA“



Wie schnell man als Antisemit betitelt werden kann, habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren…

Im vierten Teil beleuchten Markus Fiedler und Dirk Pohlmann Israels Propagandakrieg, der nicht nur in den klassischen Medien, sondern auch im Internet – ein Schlachtfeld ist die wikipedia – massiv ausgefochten wird. Was die transatlantische Propaganda in den vergangenen Monaten in einer so notorischen wie substanzlosen Kampagne Russland vorgeworfen hat – ohne dafür auch nur den Hauch eines überzeugenden Beweises vorlegen zu können -, ist für den Staat Israel selbstverständlich und wird im westlichen Mainstream genauso selbstverständlich totgeschwiegen.

Inhalt: Massenhaft propagandistisch auftretende Autoren setzen ihre einseitige Meinung im Internet bezüglich des Nah-Ost Konflikts durch. Funktionäre und Politiker im israelischen Staats- und Militärapparat betrachten dieses Vorgehen als wichtigen Meinungskampf. Was als Meinungsdiskurs in Zeitungen, Internetforen, sozialen Medien, etc. durchaus sinnvoll und wichtig ist, schafft deutliche Probleme in der Wikipedia. Ein Lexikon sollte im besten Fall politisch neutral und sachlich aufgebaut sein. Propaganda (egal von welchem Staat oder politischem Lager ausgehend) hat in einem Lexikon nichts zu suchen.

Haben Sie den Film „die dunkle Seite der Wikipedia“ gesehen? Wissen Sie davon, dass in der Wikipedia etwas nicht stimmt?

Die Wikipedia ist nicht das, was sie zu sein scheint. Es ist kein Lexikon. Es ist ein Scheinlexikon. Eine Meinungsmanipulationsmaschine. Das Pseudolexikon wird schon seit jahren von einer kleinen Gruppe von ca. 200 Personen dominiert. das einzig verbliebene Etwas, das so aussieht wie ein Nachschlagewerk, befindet sich in der Hand von Dogmatikern und Leuten, die rund um die Uhr in die Wikipedia schreiben, aber keine Qualifikation auf den Gebieten haben, über die sie schreiben. Diese Leute haben kein normales Sozialleben. Wikipedia IST ihr Sozialleben.