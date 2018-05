Die ARD tagesthemen haben in den letzten 7 Jahren nicht nur kaum ein wahres Wort über Syrien verloren, sie haben gezielte Kriegspropaganda islamistischer Terroristen verbreitet und parallel dazu jeden Tag Wahrheiten unterdrückt, die das westliche Märchen vom „Aufstand gegen einen Tyrannen“ als solches entlarvt hätten. Die neueste Lüge, die der westlichen Öffentlichkeit eingetrichtert werden soll, ist die einer vom „zynischen Regime“ – wie immer irreführend reduziert auf Baschar al-Assad – geplanten Umvolkung. Man könnte lauthals Lachen, wenn die notorischen Lügner es nicht ernst meinten.

ARD 30.04.2018 tagesthemen

Pinar Atalay: „Nun will der syrische Präsident Assad viele Stadtteile wieder aufbauen – mit einem zynischen Plan. Wer nicht innerhalb von 30 Tagen vor Ort nachweisen kann, dass es sich um seinen Besitz handelt wird enteignet. Doch vor allem Millionen geflohene Syrer werden kaum Nachweise erbringen können…“

So geht Propaganda in Reinform: Personalisierung, komplette Verzerrung und Diffamierung dessen Handelns, maßlose Übertreibung, Suggestion, Verschweigen von Fakten, Doppelmoral.

Im darauf folgenden Beitrag setzt sich die gezielte Desinformation fort. Als Ankläger dienen zwei aus Syrien geflüchtete Anhänger der militanten Opposition, die sich als Opfer darstellen („wir wurden vertrieben“), ohne dass ihre politischen Hintergründe beleuchtet würden. Da sie laut eigenen Angaben aus Aleppo stammen und im wehrfähigen Alter sind, kann es nur zwei Gründe für ihre Flucht nach Deutschland geben: Den Unwillen, in der syrischen Armee gegen militante Islamisten zu kämpfen oder die aktive Unterstützung des militanten Aufstands, was selbstverständlich – wie in jedem anderen Land – eine Strafverfolgung nach sich ziehen würde.

Was nun skandalisiert wird, ist ein vollkommen normaler und notwendiger Vorgang: in jenen Gebieten, die nach Krieg und Zerstörung neu geplant und aufgebaut werden, muss ein Eigentumsnachweis geführt werden, so denn jemand Ansprüche anzumelden hat. Was auch im Westen vollkommen normal wäre, wird hier zu einem Popanz aufgeblasen, der darin gipfelt, dass „Millionen“ Syrern die Enteignung und dauerhafte Vertreibung droht, um in diesen Gebieten eine Umvolkung vorzunehmen, die „Assads Vorstellung von einer homogenen Gesellschaft“ entspricht.

Das sind Fake-News in ihrer reinsten Form, was man nicht nur daran erkennen kann, dass nichts davon bisher auch nur ansatzweise mit Fakten zu belegen wäre, sondern dass der syrische Präsident, selbst ein Alawit, mit einer Sunnitin verheiratet ist und in der syrischen Armee – nach wie vor – viele Sunniten gegen den islamistischen Terror kämpfen.

Besonders ekelhaft: Syrien hatte nach dem verbrecherischen Krieg des Westens gegen den Irak Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen, was logischerweise die massenhafte Entstehung illegaler – oder besser gesagt, nicht genehmigter – Bauten forcierte. Schon damals regierte der heute von den ARD-Verbrechern dämonisierte Assad, dem man nun in rassistischer Weise andichtet, eine „homogene“ Gesellschaft anzustreben.

Dem Vertreter der Regierung wird das Wort abgeschnitten

Der Vorsatz der gezielten Desinformation wird aber auch deutlich, wenn man sich anschaut, wie dem Vertreter der syrischen Regierung gar nicht erst die Frage gestellt wird, was denn die syrische Regierung zu der vom Westen verbreiteten Verleumdung zu sagen hat. Alles, was Abdul-Kader Azzouz in dem auf wenige Sekunden und einen einzigen – zudem auch noch abgeschnittenen – Satz sagen darf, ist, dass das Ziel der Regierung sei, „moderne Siedlungen zu bauen“. Die Frage, ob damit Millionen Syrern tatsächlich die Enteignung droht, wie die ARD-Propaganda behauptet, wird dem Mann entweder nicht gestellt oder seine Antwort wird vorsätzlich unterschlagen.

Die Erklärung der syrischen Regierung zu den neuesten Verleumdungen ist natürlich nicht das Einzige ist, was die tagesthemen unterschlagen. Sie verschweigen, dass die notwendigen Eigentumsansprüche von nahen Verwandten bis hin zum Cousin zweiten Grades angemeldet werden können. Sie verschweigen auch, dass jenen, die tatsächlich aus übergeordnetem, staatlichem Interesse enteignet werden, eine Kompensation zusteht und sie verschweigen, dass die syrische Regierung bis heute das Wohneigentum jener Juden unangetastet gelassen hat, die in den 50er Jahren nach Israel ausgewandert sind. Man vergleiche das bitte einmal mit Deutschland!

Echten Journalismus bekommt man wieder mal beim Rubikon, wo Karin Leukefeld Fakten statt Propaganda zu berichten weiß.