Die GEZ-finanzierte Werbekampagne für die westlich-verbündete Despotie Saudi-Arabien in ARD und ZDF läuft weiter. Das nur auf den ersten Blick aktuellste Beispiel sendete am Sonntag erneut das ARD-Propagandaformat Weltspiegel, das – wie die „Kultursendungen“ ttt oder kulturzeit fester Bestandteil in der geopolitischen Hirnwäsche der deutschen Öffentlichkeit ist.

Die Kampagne in ARD und ZDF muss im Zusammenhang mit westlicher Militärkooperation mit den staatlich organisierten, islamistischen Fanatikern gesehen werden. Saudi-Arabien hat nicht nur an vorderster Front in Syrien Terrorismus finanziert und bewaffnet, sondern bereitet sich offenbar durch massive Aufrüstung durch den Westen und eine Verbrüderung mit Israel auf einen Krieg gegen den Iran vor.

Jeder Krieg muss aber mit Propaganda vorbereitet und begleitet werden und in Sachen Saudi-Arabien ist es die Aufgabe der beiden Staatssender das Land in der deutschen Öffentlichkeit als „modern“, „fortschrittlich“ und „freiheitlich“ anzupinseln, wie man unschwer an den Machwerken des Weltspiegel erkennen kann.

Besonders bemerkenswert ist, dass es sich bei dem „aktuellsten“ Beitrag vom vergangenen Sonntag gar nicht um einen aktuellen Beitrag handelt. Was die ARD-Propagandistin Brucker verschweigt: bei dem Zusammenschnitt handelt es sich um die etwas ausführlicherer Zweitverwertung von Material, das bereits vor einem Monat in den „tagesthemen“ ausgestrahlt wurde – ebenfalls mit der offenkundigen Intention, zur besten Sendezeit in der ARD Werbung für jene Islamisten zu machen, die Syrien mit Terror und den Jemen mit offenem Krieg und einer humanitären Katastrophe überzogen haben.

ARD 25.03.2018 tagesthemen



Einen Monat später:

ARD 22.04.2018 Weltspiegel



PR für Saudi-Arabien – Hetze gegen den Iran

Dass der Iran in der gleichen Ausgabe des Weltspiegel am vergangenen Sonntag in einem weiteren Beitrag als subversiver Kriegstreiber in Syrien dargestellt wird, obwohl das Land völkerrechtlich vollkommen einwandfrei an der Seite der regulären syrischen Armee gegen den von Saudi-Arabien unterstützten Terror kämpft, ist selbstverständlich kein Zufall, sondern komplettiert das Bild einer gezielten Kriegspropaganda. Man muss sich nur Bilder und Überschriften anschauen, um zu wissen, dass der Iran hier gezielt diffamiert werden soll, während Saudi-Arabien als modernes Ferienparadies angepriesen wird.