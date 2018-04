Kein einziger von 26 Leitartikeln in den US-Medien sprach sich gegen Trumps Angriff auf Syrien aus

Adam Johnson auf FAIR Übersetzung: DOK

– „Trump mach das Richtige in Bezug auf Syrien – wird er nun einen klaren Plan vorlegen, was als Nächstes kommt?“ (Dallas Morning News)

Einer Erhebung von FAIR zufolge war unter den TOP-100 US-Printmedien keine einzige Redaktion, die sich gegen Trumps Luftangriff auf Syrien am 13. April ausgesprochen hatte. Zwanzig haben den Angriff unterstützt, sechs waren zwiespältig, ob die Bombardierung richtig war. Die restlichen 74 bekundeten keine Meinung zu Trumps neuester Eskalation des syrischen Krieges.

Das ist ziemlich konsistent mit der redaktionellen Unterstützung für Trumps Luftangriffe gegen die syrische Regierung im April 2017, als sich nur eine einzige Redaktion von 47 gegen die Bombardierung (FAIR.org, 4/11/17) aussprach. Die einzige Zeitung, die im letzten Jahr Widerspruch artikulierte, der Houston Chronicle, hat keinen Leitartikel zur Bombardierung in der letzten Woche veröffentlicht.



Sieben der TOP-10-Zeitungen nach Höhe der Auflage – USA Today, Wall Street Journal, Los Angeles Times, New York Post, Chicago Tribune, Newsday und die Washington Post unterstützten die Luftangriffe. Die New York Daily News und die San Jose Mercury News hatten keine Meinung, während die New York Times (13.04.2018) uneindeutig blieb – hauptsächlich lamentierte sie über die fehlende Zustimmung des Kongresses, aber sie sagte nicht, dass die Luftangriffe illegal waren oder unklug. „Die Gesetzgebung sollte…dem Präsidenten in seiner Fähigkeit zur Kriegführung gegen Staaten wie Syrien Grenzen setzen“, ist die Schlussfolgerung der Times. Eine vollständige Liste der Leitartikel zu den Luftangriffen kann hier eingesehen werden.

Fast jede Redaktion äußerte sich in der gleichen offiziellen, ernsten Tonlage und forderte, „Maßnahmen“ zu ergreifen und „internationale Normen durchzusetzen“. Einige, wie das Wall Street Journal (16.04.2018), gingen noch weiter und forderten in vagen, aber bedrohlichen Formulierungen einen noch größeren Krieg gegen das syrische Regime, den Iran und/oder Russland .

„Barack Obama hinterließ Herrn Trump schlechte Karten, indem er Russland, Iran und China glauben ließ, sie könnten ihre Ziele in der Region ohne den Widerstand der USA vorantreiben“, meint das Wall Street Journal. „In Syrien und andernorts muss Herr Trump entscheiden, ob er den amerikanischen Rückzug vollenden oder ob er eine Strategie entwickeln will, um diesen zu stoppen.“

Der Toledo Blade (15.04.2018) kämpfte mit seiner mittelmäßigen Auflage über der eigenen Gewichtsklasse und lieferte unter der Überschrift „Der Westen steht auf“ den kriegerischsten und chauvinistischsten Leitartikel von allen.

– Toledo Blade (15.04.2018): „Machen wir eine Pause von den Comey-Erzählungen um stolz zu sein und jenen, die uns beschützen, … unsere Anerkennung und Gebete zu schicken.“

„Damit wir uns richtig verstehen, dies war eine Warnung an Wladimir Putin wie auch an Präsident Baschar al-Assad.

Die Vereinigten Staaten und ihre beiden langjährigen Verbündeten erneuerten die rote Linie, die zuvor durch schwache Nerven der USA und des Westens im Ganzen ausgelöscht wurde: Ihr werdet für eure Barbarei bezahlen….

Aber in einem größeren Zusammenhang betrachtet, hat der Westen getan, was er schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Er stand auf für Anstand und Internationales Recht. Er stand für diejenigen, die wehrlos sind. Er stand für sich und für einfache Menschlichkeit, und hat ein wenig Selbstrespekt zurückgewonnen.“

Wenn Offizielle des Assad-Regimes jemals Nachrichten aus dem Nordwesten Ohios zur Kenntnis nehmen, werden Sie sicherlich beeindruckt sein.

Keine der TOP-100-Zeitungen hinterfragte das juristische oder moralische Recht Syrien zu bombardieren, und alle akzeptierten die Behauptungen der US-Regierung, ein neutraler Schiedsrichter des „Völkerrechts“ zu sein. Viele Leitartikel lamentierten über eine „fehlende Strategie“ oder das Fehlen der Zustimmung des Kongresses, aber keiner in der Art, dass man sich gegen die Bombardierung aussprach. Strategie und juristische Zwänge sind Zugaben – ganz nett, aber im Großen und Ganzen nicht zwingend erforderlich.

Das komplette Fehlen von Widerspruch in den Leitartikeln ist konsistent mit der Tradition der Leitmedien in der uniformen Akzeptanz von US-Militär-Aktionen. Die einflussreichste Zeitung des Landes, die New York Times, hat sich in den vergangenen 30 Jahren nicht gegen einen einzigen US-Krieg ausgesprochen – vom Persischen Golf, Bosnien, Kosovo, Irak und Libyen, bis zum immerwährenden Krieg gegen den IS.

Der Rahmen der Debatte in den wichtigen Leitartikeln ist nicht, ob Trump das syrische Regime bombardieren sollte, sondern wie sehr er bombardieren sollte, und ab wann er, grob ausgedrückt, vielleicht auf die Idee kommen sollte, dem Kongress Bescheid zu sagen.

Zum Original (englisch)→