Wie gestern Abend hier bereits gezeigt, haben die 19-Uhr „heute“ und 20-Uhr „tagesschau“-Ausgabe die am gestrigen Nachmittag von Russland vorgelegten Zeugenaussagen über das Zustandekommen des „Giftgas“-Fake-Videos aus dem Krankenhaus von Douma gezielt unterdrückt. Diese Desinformation setzte sich auch in den späteren Ausgaben der „tagesthemen“ und des „heute-journal“ fort.

ARD 13.04.2018 tagesthemen

Susanne Daubner: „…Moskau beschuldigt Großbritannien, den Giftgaseinsatz inszeniert zu haben. Die britische Seite wies das als Lüge zurück…“

In den sogenannten „tagesthemen“ nahm der Trainerwechsel des FC Bayern bei weitem mehr Raum ein, als die brandgefährliche Kriegssituation in Syrien. Statt Russlands Beweise zu zeigen, verkündet Sprecherin Susanne Daubner in einem Block aus Kurzmeldungen lapidar, „Moskau beschuldigt Großbritannien, den Giftgaseinsatz inszeniert zu haben.“ Auf welcher Basis Russland diese Anschuldigungen erhebt, sollen die Zuschauer nicht erfahren.



Noch dreister zeigte sich wie so oft das ZDF. Auch hier kein Wort aus der russischen Pressekonferenz mit den beiden namentlich genannten und somit überprüfbaren Zeugen. Stattdessen verbreitet Berufslügnerin Marietta Slomka vollkommen unbelegte Verleumdungen des französischen Präsidenten „aus Geheimdienstkreisen“ sowie altbekannte Diffamierungen, die der russischen Seite Propaganda unterstellen und in Wahrheit offensichtlich nichts anderes sind als ein weiterer Beweis für westliche Propaganda.

ZDF 13.04.2018 heute-journal

Marietta Slomka: „…Frankreichs Präsident Macron, der heute mit Vladimir Putin telefonierte, beharrt darauf, Beweise für den (sic!) Chemiewaffeneinsatz zu haben. Moskau wiederum erklärte heute, der angebliche Chemiewaffenangriff sei eine Inszenierung des britischen Geheimdienstes. Das erinnert an frühere russische Argumentationsmuster bei den sogenannten ‚grünen Männchen‘ auf der Krim oder beim Abschuss der Passagiermaschine MH17. Zu behaupten, man sei Opfer von Lug und Trug, führt zumindest zur Verunsicherung des Publikums, womit das Kommunikationsziel schon erreicht ist…“

Sagt die notorisch lügende NATO-Nutte, die gerade in diesem Moment zwei wichtige Beweise für die Inszenierung unterdrückt!



Wenige Stunden später bombardierten westliche Völkerrechtsverbrecher, solcherart flankiert von ihren Helfershelfern in den Medien, einmal mehr das von Terror und Krieg geschundene Syrien. Massenmordmedien.