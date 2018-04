Die Zensur des Rechtsnihilisten Heiko Maas wirkt. Der Staatssender ARD hat eine Accountsperre der Propagandaschau auf Twitter erwirkt. Die Fratze einer totalitären Diktatur, in deren Staatssendern Lügen, Desinformation, Verleumdungen, offene Volksverhetzung und Kriegstreiberei verbreitet werden und die andererseits Medienkritik mundtot macht, wenn Propaganda entlarvt und die Verbrecher beim Namen genannt werden, entfaltet ihre volle Pracht.

Schon auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass hier in keinster Weise zu Gewalt aufgerufen wurde, der Vorwand zur Sperrung also nur vorgeschoben ist und es in Wahrheit um die Titulierung „Propagandanutte“ geht. Das mag auf den ersten Blick schlimmstenfalls eine „Beleidigung“ sein, ein Verdacht, der also mittlerweile ausreicht, um in Deutschland zensiert zu werden.

Tatsächlich ist „Propagandanutte“ eine Verharmlosung einer verbrecherischen Volksverhetzerin, die ihrerseits wenige Minuten vor diesem Tweet, drei demokratisch gewählte Präsidenten vor einem Millionenpublikum in den ARD „tagesthemen“ als „Potentaten“ diffamiert hattte, was der Auslöser dieses Tweets war.

ARD 04.04.2018 tagesthemen

Miosga bezieht sich in ihrer Hetze auf die demokratisch gewählten Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran, die in einer Konferenz in Ankara eine Weg zum Frieden in Syrien besprachen. Die Diffamierung und Abwertung als „Potentaten“ findet ihre semantische Entsprechung im Begriff „Propagandanutte“ für eine staatliche Volksverhetzerin, die ihr Vokabular sehr genau dahingehend abstimmt, was die Bundesregierung gerne hören möchte.

Dieselbe verkommene ARD-Nutte hatte erst kurz zuvor den saudi-arabischen Despoten Mohammed bin Salman, einen Potentaten in Reinform ohne jede demokratische Legitimation, der mit US-amerikanischer, britischer, französischer und deutscher Hilfe im Jemen ein Massaker anrichten lässt und islamistische Terroristen in Syrien finanziert, als „jungen Kornprinzen“ angehimmelt.

Wer diesen korrupten, moralisch verwahrlosten, „öffentlich-rechtlichen“ Abschaum nicht als Nutten und Stricher der Regierung betrachtet – ohne damit ehrbaren Sexarbeitern Unrecht zu tun – der leistet sowohl der eigenen Verdummung Vorschub, wie auch der mörderischen Kriegspropaganda, um die es den Tätern der ARD wiedermal geht.

Selbstverständlich wurde unmittelbar der Twitter-Behauptung, es handele sich um einen Gewaltaufruf, beim Support widersprochen. Anders als von Twitter dargestellt, wurden auch nicht „einige Funktionen eingeschränkt“, sondern der Account wurde quasi vollständig blockiert. Somit gibt es keinerlei Möglichkeit, die ahnungslosen Follower beispielsweise mit einem geänderten Headerbild oder mit Hilfe der Accountbeschreibung über die Sperre zu informieren.

Selbstverständlich wird diese Sperre keinerlei Einfluss auf die Wortwahl dieses Blogs haben. So lange die Verbrecher von ARD und ZDF das Volk belügen, aufhetzen und ihrerseits schamlos alles und jeden verleumden, der der politischen Agenda der Bundesregierung im Wege steht, werden diese Verbrecher hier und auf Twitter auch als das bezeichnet, was sie sind: käuflicher, verlogener Abschaum.