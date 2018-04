Staatliche Lügen

Anlässlich des angeblich erneuten Einsatzes von Giftgas in Syrien erklärt die ARD dem Land den Krieg.

von Peter Frey



[Screenshot aus der abendlichen Tagesschau, die erst nach der Ver­öf­fent­lichung dieses Artikels aus­ge­strahlt wurde. ARD-Kor­res­pon­dent Alexander Stenzel stellt den angeb­lichen Gift­gas­angriff zurecht infrage und weist auf Syriens Dementi hin. – DOK]

In Syrien ist es angeblich zu einem erneuten Einsatz von Giftgas gekommen. Syrien und Russland hatten vor einer solchen Aktion unter falscher Flagge bereits seit Monaten gewarnt. Westliche Staatsführer hingegen hatten derlei regelrecht herbeigeredet und bereits vorsorglich als Kriegsgrund definiert. Das Agieren der Tagesschau in diesem Fall darf wohl gleichermaßen als Kriegserklärung an journalistische Standards, die Wahrheitssuche und Syrien verstanden werden.



