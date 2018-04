Theresa May und Boris Johnson tauchen ab, während sich ihre Lügen in Luft auflösen

von Craig Murray Übersetzung: Rubikon

… In diesem Schlussstatement erklärt Aitkenhead im verzweifelten letzten Versuch, Russland zu beschuldigen, die Herstellung dieses Nervengifts bedürfe:

„höchst anspruchsvoller Herstellungsmethoden, welche möglicherweise nur mit den Fähigkeiten staatlicher Akteure durchgeführt werden können.“

Äußerst seltsam ist, dass Sky News dem zugehörigen Website-Artikel lediglich eine sehr kurze Videoaufnahme des Interviews beifügt. Der Artikel selbst ist zudem stark tendenziös. Beispielsweise heißt es darin:

Allerdings bestätigte er, dass die Substanz „höchst anspruchsvoller Herstellungsmethoden“ bedürfe, „welche nur [] mit den Fähigkeiten staatlicher Akteure durchgeführt werden können“.

Das Löschen des Wortes „möglicherweise“ ist Ausdruck eines zutiefst tendenziösen Journalismus seitens des Sky-Reporters Paul Kelso…

Die BBC ignorierte in ihrem Beitrag die Aussagen von Porton Down vollständig und tat so, als sei nichts geschehen…

