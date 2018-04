NPR verdreht die Tötung von 17 Palästinensern nach dem Drehbuch der israelischen Armee

Adam Johnson auf FAIR Übersetzung: antikrieg.com

Wie FAIR im Laufe der Jahre festgestellt hat (z.B. 8/14/01, 11/01, 2/5/02, 11/15/12, 10/10/14), vertritt NPR (National Public Radio – der US „Kultursender“) bei der Berichterstattung über die Angelegenheiten von Israel/Palästina standardmäßig eine pro-israelische Linie. Seine Korrespondenten leben fast immer in Westjerusalem oder in Israel selbst, sind selten Palästinenser oder Araber, und sie arbeiten konsequent daran, die Schuld für israelische Gewalt abzulenken – entweder indem sie die Schuld auf palästinensische Opfer abwälzen oder sie durch falsche Parität zerstreuen.

Ein Bericht am Freitag (All Things Considered, 3/30/18) über Israels Ermordung von Protestierenden in Gaza liefert eine Fallstudie in diesem Prozess. NPR-Moderator Ari Shapiro leitete den Bericht, ein Interview mit dem Reporter Daniel Estrin, ein, indem er die Schuld an 17 Toten und Hunderten von verletzten Palästinensern auf „die militante Gruppe Hamas“ schob und Israel als völlig defensiv darstellte. Von Anfang an wird die Schuld vom israelischen Militär abgelenkt…

