Wochenlang hatten ARD und ZDF nahezu täglich in ungezählten Beiträgen „Russland“, „Kreml“ und „Putin“ krakeelt, wenn es darum ging, wegen des Giftgasanschlags auf einen Doppelagenten in Salisbury ohne jede Faktengrundlage einen vermeintlichen „Schuldigen“ öffentlich an den Pranger zu stellen.

Nachdem Gary Aitkenhead, der Chief Executive des Defence Science and Technology Laboratory in Porton Down heute in einem Interview klargestellt hatte, dass man eben nicht sagen könne, woher das Gift stamme, mit dem Sergey Skripal attackiert wurde, geht dem Propagandagesindel des ZDF in den sogenannten „Nachrichten“ der Name Russlands plötzlich nicht mehr über die Lippen. In beiden Staatssendern werden diese unbequemen Fakten, die der wochenlangen Hetze zumindest bis zu den hoffentlich bald vorliegenden Erkenntnissen der OPCW die wissenschaftliche Grundlage entziehen, in wenigen Sekunden abgehandelt.