Bad Vlad ist nicht zu fassen

Schon wieder hat er den Westen reingelegt

Von Ulrich Teusch

Udo Lielischkies, Leiter der SOKO Moskau, hat den Fall Skripal aufgeklärt. In der letzten „Maischberger“-Runde enthüllte er das alles entscheidende Motiv für den Mordversuch. Die Tat von Salisbury war aus seiner Sicht so etwas wie der Höhepunkt des russischen Präsidentschaftswahlkampfs und das ultimative Mittel, die für den Kreml-Herrn so eminent wichtige Wahlbeteiligung nach oben zu schrauben.

Bekanntlich manipuliert Putin Wahlen und Volksabstimmungen auf der ganzen Welt. Was wunder, dass er es auch im eigenen Land tut. Nicht etwa, um die Wahl zu gewinnen – denn sein Sieg stand, wie in jeder totalitären Diktatur, von vornherein fest –, sondern um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung und eine entsprechend hohe Legitimation zu erreichen…

Weiterlesen→