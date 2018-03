Verlogen bis auf die Knochen: Das ZDF, dessen „Kor­res­pon­denten“ seit Jahren auf dem Schoß des ägyptischen Diktators al-Sisi in Kairo sitzen, um von dort Propaganda für islamistische Terroristen zu verbreiten, die mit westlicher und saudischer Unterstützung das säkulare Syrien in Trümmern bomben, verharmlost und rechtfertigt am Samstag die ägyptische Militärdiktatur.

ZDF 24.03.2018 heute 19 Uhr

Für die ZDF-Propagandisten Barbara Hahlweg und Uli Gack ist al-Sisi kein „Diktator“ oder „Machthaber“, sondern ein „Präsident“. Das Land wurde laut ZDF 2011 nicht von einer Demokratiebewegung kurzzeitig zu demokratischen Wahlen und einem demokratisch legitimierten Präsident Mursi geführt, sondern „erschüttert!“. Heute ist Ägypten „stabil, aber zugleich politisch wie gelähmt.“, weiß Hahlweg. Von Unterdrückung der Presse, willkürlichen Verhaftungen und systematischer Folter weiß Hahlweg nichts. „Gegner haben keine Chance“, ist das Wording dieser verkommenen Propaganda, die suggerieren soll, dass es an der Unfähigkeit der Opposition liegt, dass sie keinen chancenreichen Kandidaten ins Rennen schicken kann.